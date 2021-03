Najgoszy scenariusz – Nikos Pappas zerwał ścięgno Achillesa

Nikos Pappas / fot. Euroleague

O wynikach badań napisały między innymi gazetta.gr i sport24.gr w obu tych przypadkach można się spodziewać, że informacja pochodzi albo od samego zawodnika, albo też od jego znajomych, z którymi kontaktował się on w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.

Greckie media informują również, że najprawdopodobniej Pappas w ciągu najbliższych godzin powróci do kraju i tam zostanie przeprowadzona operacja. Zerwanie ścięgna Achillesa w prawej nodze oznacza wielomiesięczną rehabilitację, a dla byłego koszykarza Panathinaikosu Ateny jest to już trzecia poważna kontuzja w karierze – w sezonie 2014/2015 zerwał więzadło krzyżowe w prawej nodze, a w sezonie 2018/2019 w lewej.

Nikos Pappas doznał kontuzji już w 2. minucie piątkowego meczu Enea Zastalu przeciwko Anwilowi Włocławek, który zielonogórski zespół wygrał 93:77.

Sprowadzony do zespołu w ostatnich dniach lutego zawodnika zdołał wystąpić tylko w dwóch meczach zespołu w rozgrywkach Energa Basket Ligi – w starciach z ligowymi outsiderami ze Starogardu (22 pkt, 7as.) i Gdyni (18 pkt, 5 as.) pokazał się z dobrej strony. Niestety w grze przeciwko silniejszym przeciwnikom, także w lidze VTB już go nie obejrzymy.

