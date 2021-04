NBA zadowolona – turniej play-in na stałe

Adam Silver / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Drugi rok z rzędu ostatnie miejsca premiowane awansem do fazy play-off wyłoni specjalny turniej, w którym to zmierzą się ze sobą drużyny z miejsc 7-10 w obu konferencjach. Podobne rozwiązanie zostało już wprowadzone rok temu w bańce w Orlando i już wtedy widać było, że ten pomysł ma naprawdę solidne podstawy ku temu, by odnieść sukces.

Trwające rozgrywki tylko to potwierdzają. W tym momencie w obu konferencjach trwa bowiem zacięta walka o udział w turnieju play-in, a dla kilku ekip szansa na awans do fazy play-off jest wystarczającym powodem, by zrezygnować z „tankowania”. W poprzednich sezonach drużyny z dalszych miejsc w konferencjach już dawno by odpuściły.

W tym sezonie tak się jednak nie dzieje. Na Zachodzie walczą Mavericks, Blazers, Grizzlies, Spurs i Warriors, ale szanse cały czas mają też na przykład Pelicans. Z kolei na Wschodzie w grze pozostają wciąż Raptors, Bulls czy Wizards, którzy nadal gonią takie kluby jak Pacers, Hornets, Heat oraz Celtics. Wiele wskazuje na to, że walka o sam udział w turnieju play-in potrwa do ostatniego meczu.

Nic więc dziwnego, że liga jest bardzo zadowolona z takiego obrotu spraw i już niedługo turniej play-in ma na stałe wejść do kanonu sezonu zasadniczego. Co prawda kilka zespołów wyraziło swoje umiarkowane niezadowolenie – m.in. Warriors czy Mavericks – ale to chyba głównie dlatego, że nie spodziewali się oni, że znajdą się w gronie drużyn, które w turnieju mogą wziąć udział.

Ostatecznie o udziale w fazie play-off zdecydują bowiem jeden lub dwa mecze, które to mogą przekreślić pracę z całego sezonu. Z drugiej jednak strony, dla wygranych będzie to fantastyczna nagroda i szansa na przeżycie fajnej przygody, nawet jeśli w pierwszej rundzie trafi się na największych ligowych tuzów i będzie miało się bardzo małe szanse na sukces.

W tym roku turniej złożony jest z trzech meczów (łącznie będzie to więc sześć pojedynków w obu konferencjach):

Mecz numer jeden – spotkanie między zespołami z miejsc 7-8. Zwycięzca awansuje do fazy play-off i będzie rozstawiony z numerem siedem, a przegrany będzie miał jeszcze jedną szansę na awans w meczu numer trzy.

– spotkanie między zespołami z miejsc 7-8. Zwycięzca awansuje do fazy play-off i będzie rozstawiony z numerem siedem, a przegrany będzie miał jeszcze jedną szansę na awans w meczu numer trzy. Mecz numer dwa – spotkanie między zespołami z miejsc 9-10. Zwycięzca tego pojedynku zagra w meczu numer trzy, a przegrany odpada z rywalizacji.

– spotkanie między zespołami z miejsc 9-10. Zwycięzca tego pojedynku zagra w meczu numer trzy, a przegrany odpada z rywalizacji. Mecz numer trzy – spotkanie między przegranym meczu numer jeden i wygranym meczu numer dwa. Zwycięzca awansuje do fazy play-off i będzie rozstawiony w numerem osiem, a przegrany odpada z rywalizacji.

Sezon regularny zakończy się 16 maja, a turniej play-in zaplanowano na 18-21 maja. Już dzień po jego zakończeniu rozpocznie się natomiast pierwsza runda playoffs.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>