Nie lekceważcie Warriors – Lakers ukarani (WIDEO)

Stephen Curry / fot. wikimedia commons

Na początku stycznia odrobili 22 punkty straty z trzeciej kwarty i ograli Los Angeles Clippers. W poniedziałek przegrywali już z kolei różnicą 14 punktów w czwartej kwarcie, by po fantastycznej końcówce wyjść jednak na prowadzenie i pokonać Los Angeles Lakers. Ważne punkty zdobywali m.in. Kelly Oubre Jr. czy Stephen Curry – ten ostatni trafił też niesamowitą trójkę po step backu, nad Anthonym Davisem.

Curry po meczu chwalił przede wszystkim ławkę rezerwowych Warriors, która rzeczywiście po raz kolejny spisała się na medal. Na szczególne wyróżnienie zasłużył m.in. skrzydłowy Eric Paschall, który zdobył 19 oczek w 19 minut gry.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył jednak Curry, który do 26 punktów dodał także 7 asyst, a kolejny raz znakomicie w obronie spisał się Andrew Wiggins.

Lakers mieli jeszcze szansę na wygraną, ale rzut na zwycięstwo LeBrona Jamesa równo z syreną nie znalazł drogi do kosza. Rzadki przypadek – ani Davis, ani LeBron James nie przekroczyli 20 punktów w meczu. Tym samym Warriors przerwali serię pięciu kolejnych zwycięstw rywala, a na dodatek wyszli wreszcie na plus, bo była to ich siódma wygrana w 13 spotkaniu. Bilans 7-6 daje im w tym momencie siódme miejsce w mocno wyrównanej konferencji zachodniej.

Zbyt często jednak Warriors muszą w tym sezonie odrabiać straty. Z jednej strony pozwala to na efektowne powroty i potwierdza tylko, że Wojowników nie należy lekceważyć. Z drugiej jednak strony jest to problem, który należałoby jak najszybciej rozwiązać, a pomóc w tym może większa swoboda dla Curry’ego od trener Steve’a Kerra, który zbyt długo trzyma się tego, co nie działa.

Przed Lakers natomiast spore wyzwanie, bo najlepszy zespół w lidze (bilans 11-4) rozpocznie w czwartek serię siedmiu kolejnych spotkań na wyjeździe, począwszy od pojedynku z Milwaukee Bucks. Drużyna z Los Angeles odwiedzi po drodze także Philadelphię czy Boston. Będzie to więc dobry test dla broniących tytułu mistrza Lakers, by sprawdzić swoje możliwości.

Tomek Kordylewski

