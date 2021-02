No Durant, no problem – Brooklyn Nets rosną w siłę

James Harden / fot. wikimedia commons

Coraz lepsze nastroje mogą mieć kibice Brooklyn Nets. Ich ulubieńców nie da się ostatnio zatrzymać – nowojorski zespół ma w tej chwili najdłuższą serię zwycięstw w całej lidze. W czwartek Nets zmiażdżyli Magic różnicą prawie 40 punktów i nie przeszkodził im w tym wcale brak kontuzjowanego Kevina Duranta. Tym samym Nets wygrali już ósme z rzędu starcie.

KD nie grał w sześciu ostatnich meczach, lecz Nets mają przecież w składzie dwie inne wielkie gwiazdy. Znakomicie spisuje się Kyrie Irving (najwięcej w zespole 27 punktów i 9 asyst przeciwko Magic), a James Harden od czasu transferu na Brooklyn bardzo szybko odnalazł się w nowym miejscu i od kilku tygodni znów jest jednym z najlepszych zawodników w NBA.

Jak do tej pory w 20 rozegranych meczach Harden notuje średnio 24.9 punków, 11.4 asyst oraz 8.5 zbiórek w każdym spotkaniu – w przypadku asyst i zbiórek mówimy więc o najlepszych cyferkach w karierze Brodacza. 31-latek trafia też przy okazji 49 procent swoich rzutów (w tym 42 procent prób z dystansu) – warto więc podkreślić, że tak skuteczny jeszcze w NBA nie był.

W ostatnim czasie coraz lepiej gra również ławka rezerwowych Brooklynu. Na szczególne pochwały zasługuje DeAndre Jordan, który dzielnie walczy ze swoją metryką i słabnącym atletyzmem. 32-latek od paru już sezonów miał coraz większe problemy, ale w obliczu odejścia z drużyny Jarretta Allena to na niego spadła dużo większa niż wcześniej odpowiedzialność. DAJ odpowiada wreszcie solidną grą.

Mimo wszystko to wciąż defensywa pozostaje największym problemem nowojorskiego zespołu – to akurat się nie zmieniło. Nie pomogło podpisanie kontraktów z Imanem Shumpertem oraz Andre Robersonem, gdyż obu im daleko jeszcze do formy meczowej. Nets zdecydowali się zresztą kilka dni temu zwolnić obu tych graczy z umów, a zamiast tego podpisali z nimi kontrakty 10-dniowe.

To oznacza, że na Brooklynie mogą planować jeszcze jakieś ruchy przed ostatnim dniem transferów, który w tym roku wypada w czwartek 25 marca. Na razie jednak Nets mogą być umiarkowanie zadowoleni, tym bardziej że Nets wygrywają nawet bez Duranta, który w trwających rozgrywkach jest przecież jednym z najlepszych zawodników w całej lidze.

Tomek Kordylewski

