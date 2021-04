Nowa wersja EuroCup – co dla Polski?

Mario Chalmers i Tony Wroten / fot. BCL

13 klubów, uczestników tegorocznej edycji EuroCup, dyskutowało nad nowym formatem tych rozgrywek, który miałby obowiązywać od sezonu 2021/22. Są to to drugie pod względem poziomu rozgrywki w Europie, które podobnie jak Euroligę organizuje ECA (Euroleague Commercial Assets). W finale obecnej edycji zagrają AS Monaco i Uniks Kazań, które rywalizację do dwóch zwycięstw rozpoczną 27 kwietnia w Kazaniu.

W sezonie 2020/21 udział w EuroCup wzięły 24 drużyny, a według nowej propozycji w kolejnych rozgrywkach ta liczba ma zostać zmniejszona do 20 ekip. Dodatkowo nawet 16 z nich mogłoby zostać zaproszone na zasadzie 3-letniej licencji, co zostawiłoby tylko 4 miejsca dla drużyn przyjętych na zasadzie „dzikich kart”, lub zakwalifikowanych dzięki ich miejscu w krajowej lidze i rankingowi tej ligi.

20 drużyn będzie podzielonych na dwie 10-zespołowe grupy, co każdej z ekip zagwarantuje minimum 18 rozegranych spotkań. Następnie aż 8 najlepszych drużyn z każdej grupy zakwalifikuje się do fazy pucharowej, która w każdej kolejnej rundzie, aż do finału włącznie, ma rozstrzygać się w jednym spotkaniu. Dwa najlepsze zespoły w nagrodę otrzymają możliwość gry w Eurolidze.

Chociaż w ostatnich miesiącach słychać było nieoficjalnie, że zwłaszcza Stal i Śląsk chcą w przyszłym sezonie pokazać się mocniej w Europie, to wywalczenie miejsca w EuroCup może okazać się jednak bardzo trudne.

Bardziej prawdopodobne są występy w organizowanej przez FIBA Lidze Mistrzów, w której w obecnym sezonie w fazie grupowej bez powodzenia debiutował zespół Pszczółki Startu Lublin (bilans 0-6). Z kolei w przypadku Enea Zastalu Zielona Góra należy spodziewać się, że priorytetem dla niej pozostaną korzystniejsze pod względem finansowym występy w rosyjskiej lidze VTB.

