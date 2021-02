Oficjalnie – Jakub Wojciechowski w euroligowym Mediolanie

Jakub Wojciechowski (fot. basketballcl.com)

O możliwym transferze pisaliśmy już we wtorek, ale finalizacja zajęła wszystkim stronom kilka kolejnych dni. Spowodowane to było głównie negocjacjami w kwestii wykupu Polaka z drugoligowej drużyny Edilnol Biella, która wcale nie chciała się z nim rozstawać. W 13 meczach w jej barwach Wojciechowski zdobywał średnio 10,3 punktu w ciągu 30 minut spędzanych na parkiecie.

W sobotę transfer stał się jednak faktem. Polak w najbliższych godzinach dołączy do drużyny i rozpocznie z nią przygotowania do turnieju o Puchar Włoch, który odbędzie się w dniach 11-14 lutego. W ćwierćfinale tych rozgrywek Armani Exchange Mediolan, lider tabeli Serie A z dorobkiem 15 zwycięstw i 2 porażek, zagra z UNAHOTELS Reggio Emilia.

– Cieszę się z otrzymanej szansy, to duże wyzwanie w mojej karierze. Mam nadzieję wykorzystać je jak najlepiej i postaram się pomóc drużynie we wszystkim, o co będę proszony – powiedział Wojciechowski oficjalnej stronie klubu z Mediolanu.

Zespół Armani Exchange od pewnego czasu poszukiwał na rynku możliwości wzmocnienia strefy podkoszowej graczem, który będzie w rozgrywkach Serie A traktowany jako zawodnik miejscowy. Wojciechowski spełnia te warunki z uwagi na wieloletni pobyt we Włoszech, w których pojawił się w wieku 16 lat.

W ekipie z Mediolanu będzie miał okazję pracować z wybitnym trenerem Ettore Messiną, a także tak znakomitymi koszykarzami, jak Sergio Rodriguez, Luigi Datome, Kyle Hines, Malcolm Delaney, czy Kevin Punter.

Drużyna Armani Exchange nie tylko jest faworytem do zdobycia mistrzostwa i pucharu Włoch, walczy również także z powodzeniem w Eurolidze. W tabeli tych prestiżowych rozgrywek zajmuje obecnie 3. miejsce z dorobkiem 15 zwycięstw i 8 porażek.

WM

