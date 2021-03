Oficjalnie! Sezon PLK będzie dokończony w bańce

Łukasz Koszarek / fot. A. Romański, plk.pl

Wszystkie mecze rozegrane zostaną w formule zamkniętego turnieju, który odbędzie się we wskazanym przez PLK mieście i hali (dokładna lokalizacja zostanie przekazana klubom nie później niż do 2 kwietnia). Rywalizacja w półfinałach toczyć się będzie do trzech wygranych – zwycięzcy awansują do finału (do 4. zwycięstw), pokonani zagrają o trzecie miejsce.

Zmianie uległa formuła meczu o brązowy medal. W miejsce dwóch meczów (co planowano przed sezonem), w których o zwycięstwie decyduje suma punktów z obu spotkań, w przypadku stanu rywalizacji 1-1, rozegrany zostanie dodatkowy, trzeci mecz. Zdobywcą brązowych medali Mistrzostw Polski zostanie zespół, który w tej rywalizacji odniesie dwa zwycięstwa.



PÓŁFINAŁY

PARA 1 (1-8/4-5):

MECZ 1 – 15.04.2021 (czwartek)

MECZ 2 – 16.04.2021 (piątek)

MECZ 3 – 18.04.2021 (niedziela)

EW. MECZ 4 – 19.04.2021 (poniedziałek)

EW. MECZ 5 – 21.04.2021 (środa)



PARA 2 (2-7/3-6):

MECZ 1 – 14.04.2021 (środa)

MECZ 2 – 15.04.2021 (czwartek)

MECZ 3 – 17.04.2021 (sobota)

EW. MECZ 4 – 18.04.2021 (niedziela)

EW. MECZ 5 – 20.04.2021 (wtorek)



FINAŁ

MECZ 1 – 28.04.2021 (środa)

MECZ 2 – 29.04.2021 (czwartek)

MECZ 3 – 01.05.2021 (sobota)

MECZ 4 – 03.05.2021 (poniedziałek)

EW. MECZ 5 – 04.05.2021 (wtorek)

EW. MECZ 6 – 06.05.2021 (czwartek)

EW. MECZ 7 – 07.05.2021 (piątek)



O TRZECIE MIEJSCE

MECZ 1 – 28.04.2021 (środa)

MECZ 2 – 30.04.2021 (piątek)

EW. MECZ 3 – 02.05.2021 (niedziela)

