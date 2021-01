Ostrów we Włocławku – podwójna „bańka” FIBA

Hala Mistrzów / fot. BCL

Wszystko to jest efektem poniedziałkowej decyzji FIBA, która poinformowała, że grupa C tych rozgrywek także swoje mecze rozegra we Włocławku. Kilkanaście dni temu ogłoszono, że Hala Mistrzów ugości grupę E, w której oprócz Anwilu rywalizować będzie London Lions (Wielka Brytania), BC Dnipro (Ukraina) i Fribourg Olympic (Szwajcaria).

Jak w komunikacie poinformowała oficjalna strona Anwilu Włocławek, żadna z drużyn rozlosowanych do grupy C nie wyraziła zainteresowania organizacją ”bańki”. Z tego też powodu FIBA wystosowała zapytania do organizatorów pozostałych grup i zainteresowanie wyraził zespół z Włocławka. W grupie C, oprócz Arged BMSlam Stali, zagrają również Szolnoki (Węgry), Sporting CP (Portugalia) i Ironi Ness Ziona (Izrael).

Mecze obu grup, łącznie 12 spotkań, zostaną rozegrane we Włocławku w dniach 26-29 stycznia.

W związku z ciągłym zagrożeniem CoVid-19, FIBA zmieniła w tym sezonie zasady tych rozgrywek. Zamiast meczów każdy z każdym, u siebie i na wyjeździe, poszczególne grupy rozegrane zostaną w formie ”baniek”, gdzie zespoły zagrają po jednym spotkaniu przeciwko każdemu z rywali.

W pierwszej fazie FIBA Europe Cup rywalizują łącznie 24 zespoły, podzielone na 6 grup. Do TOP 16 awansują dwa najlepsze z każdej z nich, a także 4 z 6 z trzecich miejsc.

RW

