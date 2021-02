Pau Gasol – legenda wraca do Barcelony!

Pau Gasol (fot. FIBA.com)

Stało się to, o czym hiszpańskie media donosiły już od kilku dni. Pau Gasol po dwóch dekadach wraca do miejsca, w którym zaczynał swoją wielką karierę, czyli do Barcelony. 40-latek poinformował o tym w swoich mediach społecznościowych, gdzie oznajmił, że „wraca do domu”:

Very happy to come back home.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/6CewIY2Bil — Pau Gasol (@paugasol) February 23, 2021

Negocjacje między podkoszowym a katalońskim klubem trwały ponoć od długich miesięcy. Gasol w międzyczasie skupił się przede wszystkim na powrocie do pełni zdrowia – to właśnie kontuzje zakończyły jego karierę w NBA. Hiszpan od listopada 2019 roku pozostawał poza najlepszą ligą świata, a swoje ostatnie mecze rozegrał w barwach Milwaukee Bucks.

Wcześniej przez niemal dwie dekady odnosił w NBA ogromne sukcesy, zdobywając dwa mistrzowskie tytuły z Los Angeles Lakers w latach 2009-2010. Dziś można już stwierdzić, że Gasol przejdzie do historii ligi jako jeden z najlepszych europejskich zawodników. Imponująca jest także lista sukcesów środkowego z reprezentacją Hiszpanii na arenie międzynarodowej.

To zresztą właśnie chęć dołożenia kolejnego medalu olimpijskiego powoduje, że Gasol cały czas nie odwiesza butów na kołek. Mimo 40 lat na karku zawodnik chce jeszcze wystąpić na igrzyskach w Tokio i dopiero potem zakończyć karierę. Powrót do Barcelony ma być dla niego szansą na to, by dobrze przygotować się do turnieju olimpijskiego.

Ale taki ruch to także swego rodzaju spięcie klamrą całej kariery Gasola. To przecież właśnie w Barcelonie urodził się i wychował 40-latek, a w barwach katalońskiego klubu zaczynał wielkie granie. W latach 1998-2001 zdobył z Blaugraną trzy ligowe tytuły i dał się poznać jako wielki talent, co zaowocowało wyborem z trzecim numerem w drafcie 2001.

Tomek Kordylewski

