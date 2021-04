Pau Gasol w Eurolidze – zagrał w Barcelonie! (WIDEO)

Pau Gasol / fot. Euroleague

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Ponad dwie dekady temu Pau Gasol po raz pierwszy wybiegł na parkiet w barwach Barcelony – wtedy jego wielka kariera dopiero się zaczynała. Historia hiszpańskiego podkoszowego zatoczyła w piątek koło, gdy Gasol zagrał swój pierwszy mecz w barwach Blaugrany po powrocie do katalońskiego klubu. Był to dla niego także pierwszy od dwóch lat mecz!

Gasol po raz ostatni zagrał w marcu 2019 roku w barwach Milwaukee Bucks. Od tego czasu zmagał się z kontuzją nogi, która nie pozwalała mu kontynuować swojej wielkiej kariery. Próbował jeszcze wrócić do NBA, zatrzymując się na chwilę w Portland, lecz jego przygoda z Trail Blazers szybko się skończyła – wtedy wydawało się, że Gasol może odwiesić buty na kołek.

On ma jednak jeszcze jedno marzenie do spełnienia, a mianowicie grę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W związku z tym Gasol poświęcił się temu, by wrócić jeszcze do gry, a taką okazję zapewnili mu w Barcelonie. Tym samym 40-latek wrócił do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło, a w piątek zaliczył swój debiut w trwających rozgrywkach.

Wyszedł bowiem w pierwszej piątce Barcelony na pojedynek z Bayernem Monachium. Na parkiecie spędził 13 minut, a w tym czasie zdobył dziewięć oczek oraz cztery asysty. Przypomniał także o tym, że przez lata był jednym z najlepszych podających podkoszowych w NBA. Ostatecznie jednak Katalończycy musieli uznać wyższość rywala z Bawarii, przegrywając 72:82.

Gasol w Barcelonie spotkał się m.in. ze swoim dobrym znajomym Nikolą Miroticem, z którym miał okazję grać nie tylko w reprezentacji Hiszpanii, ale też na przykład w Chicago. „To coś wyjątkowego. Niezwykle się cieszę, że znów mogę poczuć się jak zawodnik” – stwierdził po meczu Pau, który już w niedzielę może zagrać w koszykarskim odpowiedniku El Clasico, czyli pojedynku Barcy z Realem.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>