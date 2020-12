PGE Spójnia ogrywa Gliwice – łatwa strefa GTK

Maciej Raczyński / fot. Tadeusz Surma, PGE Spójnia

Tak jak w poprzednim spotkaniu trener zespołu z Gliwic, Matthias Zollner, postawił na obronę strefową 1-3-1 (czasem Ray Cowels kryty indywidualnie), która mocno dała się we znaki Enei Astorii. PGE Spójnia zareagowała jednak lepiej niż bydgoszczanie i po trzech trójkach Cowelsa prowadziła 22:10.

GTK co prawda w kolejnej fazie meczu udawało się zmusić do rzucania z dystansu Mateusza Kostrzewskiego czy do Szymona Walczaka, ale gliwiczanie sami nie potrafili znaleźć drogi do kosza – jedynie indywidualne akcje Amerykanów poprawiały wynik. Po stronie gospodarzy do skutecznego Cowelsa dołączy Nick Faust i Spójnia spokojnie odskoczyła na 18 punktów przewagi.

Rozważnie grał także Tomasz Śnieg, który do przerwy był bezbłędny (4/4 z gry). Stargardzianie po 20 minutach prowadzili 41:27.

W drugiej połowie wielkiej zmiany energetycznej po stronie gości nie było, ale grana trochę na stojąca strefa i tak zaczęła przynosić porządane efekty, czyli nerwowe rzuty Spójni i punkty z szybkiego ataku, co spowodowało, że już po kilku minutach GTK wróciło do gry.

Dobry fragment, po obu stronach parkietu, zaliczył Szymon Szewczyk, którego punkty w kontrze zniwelowały straty do 6 oczek. Gliwiczanie nie dali jednak rady w trakcie tego szturmu zejść niżej niż na 5 punktów – Nick Faust wziął sprawy w swoje ręce i kilkoma akcjami odbudował prawie cała utraconą przewagę.

Spójnia odzyskała kontrolę, a w ataku podłączyli się do punktowania także inni gracze – Baylee Steele i Mateusz Kostrzewski. Stargardzianie zaczęli jednak panikować przy obronie na całym parkiecie GTK i gliwiczanie kilkoma kontrami zniwelowali straty do 4 punktów (2 minuty do końca meczu).

Wydawało się, że scenariusz z meczu we Wrocławiu stawał się realny. Sytuacje uspokoiła dopiero trójka Kacpra Młynarskiego, po której GTK nie było już w stanie doskoczyć do rywali.

Ostatecznie PGE Spójnia wygrała bardzo ważny w kontekście walki o playoff 84:78.

