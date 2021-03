PGE Spójnia ogrywa Stal – Nick Faust na zwycięstwo! (WIDEO)

Nick Faust / fot. Tadeusz Surma, PGE Spójnia

Na zegarze pozostało 3,2 sekundy, gdy trener Marek Łukomski poprosił o przerwę na żądanie po tym, gdy za 3 z czystej pozycji trafił Denzel Andersson. Szwed wykorzystał niepotrzebne podwojenie na Jamesie Florensie i wydawało się, że zapewnił wygraną swojej drużynie, która w tym momencie objęła prowadzenie 83:82.

Wznowiona piłka z autu trafiła jednak do Nicka Fausta (11 pkt). Amerykański skrzydłowy, który w ostatnich meczach pauzował z powodu problemów z biodrem, po jednym-dwóch kozłach wbił się na półdystans i z mocno zachwianej pozycji oddał rzut nad rękami obrońcy. Piłka najpierw odbiła się wysoko od obręczy, po czym… opadając, czyściutko przeleciała przez siatkę. Radość koszykarzy Spójni była jak najbardziej zrozumiała i można tylko żałować, że nie świętowali z nimi na hali ich kibice.

Cała akcja była godnym zakończeniem bardzo dobrego widowiska, które w piątkowy wieczór rozegrały obie drużyny. Długo w nim prowadziła Stal, która najczęściej wykorzystywała przewagi fizyczne Treya Kella. Wysoki rozgrywający gości zdobył 28 punktów (9/16 z gry, 10/11 wolne) i wykorzystał koncentrację defensywy rywali na parze Jakub Garbacz-Chris Smith.

W 2. połowie wielką klasę pokazał jednak Jay Threatt, który do przerwy popełnił aż 5 strat. W samej trzeciej kwarcie filigranowy playmaker Spójni zdobył 7 punktów i rozdał 7 asyst, które najczęściej wykorzystywał Mateusz Kostrzewski (16 pkt).

Threatt (16 pkt + 15 as.) odegrał również ważną rolę we wcześniejszych akcjach 4. kwarty, gdy przy remisie 75:75 to on wykończył skutecznie dwie akcje, które dały jego zespołowi 5-punktowe prowadzenie. Stal wróciła jednak do gry za sprawą celnych wolnych Florence’a (16 pkt) i akcji 2+1 Garbacza (10 pkt).

Koszykarze Marka Łukomskiego potwierdzili tym samym doskonałą formę z ostatnich tygodni i z bilansem 13 zwycięstw i 14 porażek są o krok od zapewnienia sobie 8. miejsca, ostatniego premiowanego grą w play off.

Stal Ostrów przegrała za to po raz 10. w sezonie (bilans 17-10) i nie wykorzystała szansy na zrównanie się w tabeli ze Śląskiem Wrocław (18-9).

WM

