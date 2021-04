Phoenix Suns w playoffs – pierwszy raz od 2010!

Devin Booker / fot. wikimedia commons

Steve Nash i Amar’e Stoudemire pracują dziś na Brooklynie, ale 11 lat temu prowadzili Phoenix Suns do finałów konferencji. Pewnie mało kto w Arizonie przypuszczał wtedy, że będzie to ostatni występ Suns w fazie play-off na długie lata. W kolejnych sezonach Suns tułali się w ogonie konferencji zachodniej, raz za razem zmieniając trenerów oraz skład w poszukiwaniu sukcesów.

Przez Phoenix przewinęło się łącznie aż sześciu trenerów, zanim stanowiska nie objął Monty Williams, czyli obecny szkoleniowiec Suns. Już w poprzednim sezonie widać było więc duże zmiany, choć dopiero sięgnięcie po Chrisa Paula sprawiło, że w Arizonie powstał naprawdę silny zespół, który w trwających rozgrywkach jest jednym z najlepszych w całej lidze.

Suns wygrali w środę już 44 spotkanie w tym sezonie – w NBA więcej (o jedno zwycięstwo) mają tylko koszykarze Utah Jazz. Po raz kolejny nieoceniony okazał się właśnie CP3, który w pojedynku ze swoim byłym zespołem raz jeszcze pokazał zimną krew i najważniejsze punkty zdobywał w samej końcówce. W ostatnich minutach sam zdobył zresztą więcej oczek niż cały zespół Clippers.

Ostatecznie zakończył zmagania z dorobkiem 28 punktów, a wygrana pozwoliła Słońcom umocnić się na drugim miejscu w konferencji zachodniej. To tym bardziej ważne zwycięstwo, że Clippers czają się tuż za ich plecami. Suns nadal mają także szanse na pierwsze miejsce, a w zasięgu wciąż jest zrobienie najlepszego bilansu w całej lidze, co dla Phoenix byłoby fantastycznym osiągnięciem.

Kończy się więc druga najdłuższa w NBA seria kolejnych sezonów bez awansu do fazy posezonowej. Najbardziej nieszczęśliwi pozostają natomiast fani Sacramento Kings, gdyż ich zespół jest na dobrej drodze do tego, by już po raz 15. z rzędu nie awansować do playoffs. Królowie po raz ostatni w fazie play-off zagrali w 2006 roku – od tamtego czasu nie zaliczyli choćby jednego sezonu z dodatnim bilansem.

