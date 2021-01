Phoenix Suns wreszcie mocni – najlepszy bilans w NBA!

Devin Booker / fot. wikimedia commons

Do playoff droga jeszcze bardzo daleka, ale nie da się ukryć, że w ostatnim czasie fani Suns mogą mieć sporo powodów do optymizmu. Już w bańce w Orlando ich drużyna pokazała świetny basket, wygrywając wszystkie osiem spotkań. Teraz zespół z Arizony w dobrym stylu rozpoczął sezon 2020/21, wygrywając pięć z pierwszych sześciu spotkań, w tym cztery ostatnie mecze z rzędu.

W czwartek Słońca ograły Jazz, trafiając 17 z 33 prób z dystansu oraz zatrzymując przeciwnika na 95 punktach, co jest najgorszym jak dotychczas wynikiem Utah w trwających rozgrywkach. W piątek z kolei Phoenix rozpoczęli nowy rok od kolejnego zwycięstwa, tym razem po trudnej walce i zaciętej końcówce przeciwko Denver Nuggets. Najważniejsze akcje meczu należały do Chrisa Paula.

Rozgrywający najpierw przekonał swojego trenera, by sprawdził rzekomy faul Mikala Bridgesa, a gdy sędziowie rzeczywiście zmienili decyzję i przyznali Suns piłkę, to CP3 trafił jeszcze bardzo ważny rzut, który zagwarantował Słońcom zwycięstwo. „Takie sytuacje pokazują, jak bardzo chcemy wygrywać” – stwierdził po spotkaniu bohater Phoenix. Bilans 5-1 to w tej chwili najlepszy wynik w NBA.

Paul zakończył zmagania z dorobkiem 21 punktów i 6 asyst, a jeszcze dwóch innych zawodników Suns przekroczył granicę 20 oczek: Devin Booker (22 punkty) oraz DeAndre Ayton (22 punkty, 11 zbiórek). Zadowolony z gry swoich zawodników może być więc w ostatnich dniach Monty Williams. Znakomity wpływ na drużynę Suns miało dodanie do składu Paula, który jest jednym z liderów zespołu.

Pozyskanie kogoś takiego to wyraźny sygnał, że Suns chcą po latach przerwy wrócić do playoffs. CP3 to niemal tego gwarancja, bo jego zespoły prawie zawsze grają na tyle dobrze, by w fazie play-off rzeczywiście się zameldować. Słońca pokazują na starcie sezonu, że w Phoenix powstał naprawdę niebezpieczny zespół po obu stronach parkietu – można by rzec: nareszcie.

