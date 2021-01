Piotr Pamuła – znów pech, znów koniec sezonu

Piotr Pamuła / fot. Maciej Biały, Dziki Warszawa

Ta pechowa sytuacjach wydarzyła się w 4. kwarcie sobotniego spotkania. W nim goście z Warszawy długo prowadzili, ale właśnie w decydujących minutach stracili kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie i ostatecznie przegrali po raz 8. w sezonie. Do momentu zejścia z parkietu Piotr Pamuła zdobył 9 punktów.

Dla koszykarza, który właśnie dzisiaj (wtorek) obchodzi 31. urodziny, jest to kolejny poważny uraz w jego karierze. Opowiadał o nich szeroko w wywiadzie, który przed rozpoczęciem sezonu opublikowaliśmy na PolskiKosz.pl.

– Piotrek to gracz z poziomu reprezentacji Polski, ale zejście do I ligi nie jest przypadkowe. Chcemy, by u nas się odbudował, rozegrał sezon bez kontuzji, w przyjaznym środowisku, bez ogromnej presji. To wyjdzie na dobre i nam, i jemu – dodawał wtedy prezes Dzików Michał Szolc.

Niestety już wiadomo, że tych planów nie uda się zrealizować. W bieżącym sezonie Pamuła wystąpił w 17. meczach warszawskiego zespołu i zdobywał w nich średnio 14,2 punktu.

Uraz byłego reprezentanta Polski nie jest jedynym, który w ostatnich dniach dotknął ekipę Dzików. Również podczas meczu w Słupsku naderwania więzadła pobocznego piszczelowego doznał Patryk Nowerski i jego absencja potrwa kilka tygodni.

Warszawski zespół szybko zareagował na problemy kadrowe i w ostatnich godzinach przed zamknięciem okna transferowego podpisał kontrakt z Mateuszem Jarmakowiczem (32 lata, 208 cm).

RW

