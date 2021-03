PJ Tucker na wylocie – kto go przygarnie?

P.J. Tucker, wikimedia commons

Blake Griffin, odstawiony na bok przez Pistons, poszedł do Nets, by powalczyć o mistrzostwo. Nad rozwiązaniem kontraktu lub transferem pracują także LaMarcus Aldridge i San Antonio Spurs. Teraz podobnego rozwiązania szukają także w Houston, gdyż z zespołu chce odejść PJ Tucker. Skrzydłowy za sobą ma już swój ostatni mecz w barwach Rockets, gdzie trafił w 2017 roku.

35-latek nie pojawił się na parkiecie w czwartkowym pojedynku Rakiet z Sacramento Kings – dla niego to może nawet i lepiej, bo nie musiał przeżywać kolejnej porażki swojego zespołu. Rockets przegrali bowiem 125:105 i to już ich 14. z rzędu porażka! Tucker tymczasem czuje, że nadal mógłby być przydatnym graczem dla którejś z ekip walczących o mistrzostwo.

Co więcej, weteran ma być mocno sfrustrowany faktem, że do tej pory nie udało się Rockets znaleźć dla niego transferu. Już od wielu tygodni mówi się, że wartość Tuckera to ledwie dwa wybory z drugiej rundy draftu, a wśród zainteresowanych usługami 35-letniego gracza wymienia się m.in. takie zespoły jak Lakers, Nets, Bucks, Nuggets czy Heat.

Rockets na razie chcą jednak otrzymać w zamian młody talent z potencjałem, przez co wciąż nie są w stanie dogadać się z nikim w sprawie wymiany – tym bardziej że Tuckerowi po zakończeniu rozgrywek kończy się kontrakt. W związku z tym mało kto chce rzucić na stół cokolwiek wartościowego, a Rakiety najprawdopodobniej będą musiały zejść koniec końców z ceny.

W trwającym sezonie Tucker notuje średnio tylko 4.4 punktów oraz 4.6 zbiórek na mecz, co stanowi jego najgorsze od czasu debiutanckiego sezonu statystyki, lecz kandydaci do tytuły nadal mocno cenią sobie jego umiejętności gry w defensywie. W ostatnich latach dał się on poznać jako bardzo przydatny gracz zadaniowy w zespołach Rockets, które potrafiły namieszać na Zachodzie.

Tomek Kordylewski

