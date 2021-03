Playoff PLK przełożony – liga skończy się w „bańce”?

Maciej Lampe / fot. A. Romański, plk.pl

Piątkowa decyzja ligi związana jest z problemami z koronawirusem, które dotknęły drużynę Kinga Szczecin. W wygranym przez nią 97:87 środowym meczu z HydroTruckiem Radom w jej składzie zabrakło Pawła Kikowskiego, Tookiego Browna i Dominika Wilczka, a według nieoficjalnych informacji w ostatnich godzinach kwarantanną objęto kolejnych członków zespołu.

W związku z tym pod dużym znakiem zapytania stało rozegranie zaplanowanego na niedzielę meczu pomiędzy Legią Warszawa i Kingiem, bardzo istotnego spotkania dla rozkładu tabeli na miejscach 2-7. Chociaż spekulowano, że zespół ze stolicy może nawet wygrać to spotkanie walkowerem, to ostatecznie władze PLK zdecydowały o przesunięciu meczu i w związku z tym, także opóźnieniu startu fazy play off.

Mecz Legii z Kingiem odbędzie się zatem 28 marca, a pierwsze spotkania fazy play off odbędą się 30 i 31 marca. Niestety oznacza to, że drużyny z miejsc 2-7 dopiero na 2-3 dni przed startem ćwierćfinałów poznają swoich przeciwników. Co zapewne spowoduje problemy zarówno natury organizacyjnej (choćby kwestia wyjazdów), jak i sportowej (przygotowanie pod konkretnego przeciwnika).

Nieoficjalnie słychać również, że władze PLK rozważają pomysł, by od fazy półfinałowej rozgrywki play off były rozgrywane w „bańce”.

Nowy terminarz ćwierćfinałów play-off:

PARY 1-8 i 4-5

MECZE 1 – 30.03.2021 (wtorek)

MECZE 2 – 01.04.2021 (czwartek)

MECZE 3 – 05.04.2021 (poniedziałek)

EW. MECZE 4 – 08.04.2021 (czwartek)

EW. MECZE 5 – 10.04.2021 (sobota)

PARY 2-7 i 3-6

MECZE 1 – 31.03.2021 (środa)

MECZE 2 – 02.04.2021 (piątek)

MECZE 3 – 06.04.2021 (wtorek)

EW. MECZE 4 – 09.04.2021 (piątek)

EW. MECZE 5 – 11.04.2021 (niedziela)

Szczegółowy terminarz II Etapu rozgrywek (faza playoff – mecze półfinałowe, finałowe i o III miejsce) ma zostać przedstawiony w terminie do 30 marca 2021.

Wojciech Malinowski

