Playoffy w VTB – jaka sytuacja Zastalu?

13 zwycięstw i 8 porażek w 21 rozegranych spotkaniach – ten znakomity bilans Enea Zastalu spowodował, że koszykarze Żana Tabaka są o krok od występów w play off ligi VTB, po raz pierwszy w historii zielonogórskiego klubu.

Zastal ma w tym momencie o 2 przegrane mniej od 8. w tabeli Awtodoru Saratów (bilans 8-10) i nawet gdyby zielonogórski zespół przegrał pozostałe mu 3 mecze, to Awtodor musiałby wygrać wszystkie 6, by znaleźć się w tabeli przed polską ekipą – zespół z Saratowa przegrał oba spotkania z Zastalem, zatem może go na koniec sezonu regularnego wyprzedzić tylko przy bilansie 14-10.

Pierwszą okazję na pomyłkę rosyjska drużyna będzie miała już w sobotę, gdy na wyjeździe zagra z Lokomotiwem Kubań (11-6).

Znacznie trudniej zapowiada się walka z innymi trzema drużynami: 6. w tabeli Niżnym Nowogrodem (bilans 9-7), 7. Chimkami Moskwa (8-8) i 9. Parmą Perm (7-9), chociaż w tym ostatnim przypadku na korzyść Zastalu również działa to, że wygrał oba bezpośrednie spotkania.

21 rozegranych meczów Zastalu w lidze VTB to zdecydowanie więcej, niż w przypadku pozostałych drużyn – żadna z nich nie rozegrała jeszcze powyżej 18 spotkań. To w pewien sposób zafałszowuje obraz tabeli, ale również powoduje, że przeciwnicy zielonogórskiej ekipy w krótkim czasie będą zmuszeni nadrobić swoje zaległości.

Warto dodać, że wszyscy trzej wymienieni rywale Zastalu cały czas walczą także w europejskich pucharach, gdzie zwłaszcza Chimki i Niżny Nowogród mają mocno napięty kalendarz.

W lidze VTB najtrudniejszy terminarz wydaje się mieć jednak Parma i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że zespołowi, w którym od kilku tygodni występuje Marcel Ponitka, trudno będzie wyprzedzić Zastal w tabeli. 7. miejsce wydaje się zatem bardzo realne.

Rywalizacja z Niżnym Nowogrodem i Chimkami Moskwa będzie jednak większym wyzwaniem. Szansę na zajęcie 6. pozycji na pewno zwiększyłoby zwycięstwo nad zespołem ze stolicy Rosji, gdy ten 22 marca pojawi się w zielonogórskiej hali CRS. Chimki na pewno spróbują zrewanżować się Zastalowi za porażkę z 28 lutego, gdy polski zespół wygrał sensacyjnie w Moskwie 99:94.

