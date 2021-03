Po Anwilu i Polpharmie – James Washington z nowym klubem

James Washington / fot. K. Cichomski, King Szczecin

Dla doskonale znanego na polskich parkietach Amerykanina obecny sezon był już 4. w Energa Basket Lidze. Był też jednocześnie najbardziej nieudanym – pomimo niezłych statystyk (11,4 pkt + 7,3 as), James Washington nie spełnił oczekiwań w Polpharmie i ostatecznie sam poprosił o odejście, a klub ostatecznie zajął ostatnią, 16. pozycję. Nie zachwycił także w trakcie epizodu w Anwilu, w którym rozegrał 6 meczów w lidze i pucharach (średnia w lidze 14,2 pkt + 4,0 as.).

33-letni rozgrywający nie chciał jednak w marcu kończyć gry i w poniedziałek okazało się, że przez co najmniej najbliższy miesiąc będzie występował we Francji. W zespole Vichy-Clermont, który z bilansem 7 zwycięstw i 5 porażek zajmuje 7. miejsce w tabeli Pro B, Washington zastąpi kontuzjowanego Jamesa Batemona, a umowa obowiązuje do 26 kwietnia.

W oficjalnej informacji klub poinformował również, że czyni starania, by Washington mógł w jego barwach zadebiutować już we wtorkowym spotkaniu przeciwko BC Gries-Oberhoffen. Dla doświadczonego Amerykanina będzie to druga przygoda z francuską ligą – w sezonie 2015/16 rozegrał 13 meczów w Roanne, także wtedy zespołem występującym w Pro B (2. liga).

WM

