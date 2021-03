Po dziwnym meczu w Warszawie: „Niepotrzebne upokorzenie”

Trener Wojciech Kamiński i jego zespół / fot. A. Romański, plk.pl

Wychodząca z problemów związanych z koronawirusem drużyna ze Szczecina przysłała do Warszawy drużynę juniorów, która na co dzień występuje w 3. lidze. To sprawiło, że mecz był wyjątkowo jednostronnym widowiskiem, chociaż i tak gracze Legii nie grali na maksimum swoich możliwości.

– Nie rozumiem — pewnie nie wszystko jestem w stanie zrozumieć — zachowania drużyny ze Szczecina, Dlaczego nie przysłali zdrowych, trenujących ludzi, bo są tacy. Ze swojej strony nie kalkulowaliśmy. Zagraliśmy trochę inaczej — stanęliśmy strefą, gdyż nie chcieliśmy upokorzyć tych chłopców. Słowa uznania dla nich, że podjęli rękawicę. Koncentrujemy się na tym, aby pozostać zdrowym przed najważniejszą częścią sezonu. Jesteśmy przebadani, wszyscy jesteśmy zdrowi. Czekamy na naszego przeciwnika, z nadzieją, że do starcia ćwierćfinałowego przystąpią po badaniach i będą zdrowi – powiedział trener Wojciech Kamiński, którego zespół w czwartek rozpocznie rywalizację w play off właśnie przeciwko Kingowi Szczecin.

– Jak zobaczyłem zawodników, którzy przyjechali, to zrobiliśmy, co mogliśmy — stanęliśmy strefą, graliśmy najprostsze rzeczy, nie pressowaliśmy przeciwnika, aby zabrać mu piłkę i go upokorzyć. Chcieliśmy wygrać, bez urazów i kontuzji, a także z jakimś poszanowaniem dla tych zawodników – dodał.

Trenera Legii zapytano się również o pomysł rozegrania półfinałów i finałów PLK w formie zamkniętego turnieju w tzw „bańce”.

– Wiemy, że ma być „bańka”. Mam swoje przemyślenia, ale jako trener jestem od trenowania drużyn, od podejmowania decyzji są prezesi ligi i klubów, członkowie zarządu i rady nadzorczej. Jeżeli ja miałbym wpływ na to, na pewno doradzałbym, że jeżeli już bańka, to na terenie neutralnym – odpowiedział szkoleniowiec Legii.

– Nie chciałbym za dużo powiedzieć, ale chodzi mi o postanowienia przedsezonowe. A były one takie, że gramy w play-off tak, że pierwszy zespół ma zapewnioną przewagę parkietu do finału włącznie, drugi zespół do półfinału na pewno, i tak dalej. Po coś się o te miejsca gra, po coś tych 30. meczów rozegraliśmy – dodał Kamiński.

Z kolei trener Adam Sell, na co dzień prowadzący drużynę juniorów Kinga, ujawnił trochę informacji, jak zapadały decyzje o składzie szczecińskiej ekipy na niedzielne spotkanie.

– Rozmowy trwały od poniedziałku. Początkowo miało to być 2-3 juniorów, jednak około środy okazało się, że będzie to ośmiu juniorów. Do końca liczyłem, że pojawi się przynajmniej 3-4 zawodników z pierwszej drużyny, aby nasza gra miała chociaż namiastkę normalności. O tym, że jedziemy w składzie w stu procentach juniorskim, dowiedziałem się w czwartek. Dość późno, nie można było się wycofać. Stąd taka decyzja i przyjechaliśmy składem młodzieżowym – tłumaczył Adam Sell.

– Nie jestem na bieżąco z pierwszym zespołem Kinga, gdyż pracuję z młodzieżą. Wiem od trenera Bartnika, że dziś 9 zawodników Kinga brało udział w treningu pierwszego zespołu. Lekkim, jeszcze bez trenera Ramireza. Na pewno 2-3, którzy są na kwarantannie, nie brało jeszcze w nim udziału. Nie chcę mówić nazwiskami, ale podobno Maciej Lampe nadal jest w domu i jeszcze dzisiaj nie trenował. Jestem zbyt daleko od pierwszej drużyny, żeby wiedzieć więcej odnośnie nazwisk. Jako że play-off rozpoczynają się w czwartek, na razie trudno stwierdzić, kto będzie gotowy do gry – dodał.

WM