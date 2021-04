Po Polpharmie będzie SKS Starogard – teraz 1. liga

Bartosz Sarzało / fot. Bartosz Muller, 058sport.pl

„Muszę powiedzieć po męsku do wszystkich kibiców koszykówki, do których również się zaliczam, że nowy sezon rozpoczniemy w pierwszej lidze” – tymi słowami Janusz Stankowiak, prezydent Starogardu Gdańskiego, rozpoczął konferencję prasową poświęconą przyszłości klubu z Kociewia. „Pandemia utrudnia życie nie tylko sportowcom. Pokrzyżowała ona nam rozmowy z potencjalnymi parterami, ale chciałbym zapewnić, że co najmniej dwóch sponsorów jest poważnie zainteresowanych współpracą w przyszłości” – dodał chwilę później Janusz Stankowiak.

„Robimy krok wstecz, aby za chwilę zrobić dwa lub trzy kroki do przodu. Koszykówka to sport numer jeden na Kociewiu i zrobimy wszystko, aby w dalszym ciągu cieszyła kibiców” – deklaruje Jarosław Drewa, prezes SKS Sportowa S.A. W dalszej części konferencji prasowej prezes Drewa przedstawił nowego trenera zespołu, którym został Bartosz Sarzało (37 lat), wychowanka SKS Starogard Gdański oraz zawodnika Polpharmy Starogard Gdański.

„Dziękuję za zauważenie mojej osoby, za zaufanie wobec wizji prowadzenia pierwszego zespołu. Jestem przekonany, że dam się poznać na nowo jako pracowity trener. Trener, który bardzo dużo wymaga od swoich zawodników, trener, który stawia przed nimi ambitne cele i ma pomysł na grę zespołu, który będzie zwyciężał i cieszył swoją postawą kibiców. Jestem tutaj również po to, aby nadzorować procesem wprowadzania zawodników „stąd” do pierwszej drużyny. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat pojawią się tutaj talenty na miarę Kacpra Radwańskiego czy chociażby Grzegorza Kamińskiego, którzy pierwsze kroki stawiali w Starogardzie, a dzisiaj bez problemu rywalizują na poziomie PLK” – powiedział Bartosz Sarzało.

Bartosz Sarzało, który ma za sobą debiut na ławce trenerskiej na pierwszoligowym poziomie w Decce Pelplin, podpisał w Starogardzie trzyletni kontrakt. Pytany na konferencji prasowej przez dziennikarzy o sprawy personalne odpowiedział, że nie może podać jeszcze żadnych nazwisk, gdyż nie zna jeszcze konkretnego budżetu na przyszły sezon.

SKS Sportowa S.A., która niemalże w 100% jest własnością Gminy Miejskiej Starogard Gdański, może liczyć w najbliższym okresie na wsparcie ratusza na poziomie 1 miliona złotych rocznie. Do 31 maja tego roku zespół będzie nosił nazwę „Polpharma Starogard Gdański”, a po tej dacie klub wróci do dawnego nazewnictwa – „SKS Starogard”.

„Chcielibyśmy „wyjść” do kibiców. Powiększyć ich grono, wyjść poza powiat. Mamy tutaj duże możliwości. Chcielibyśmy odbudować wizerunek klubu. Poprawić komunikację z kibicami” – mówił Jarosław Drewa.

„Apeluję do kibiców: zostańcie z nami! Pomóżcie nam przetrwać, może nie trudny, ale „inny” od tego, do którego się przyzwyczailiśmy się, czas. Mam nadzieję, że ponownie będziemy mogli cieszyć się z gry w ekstraklasie” – zakończył konferencję prasową Janusz Stankowiak.

Daniel Szczypior

