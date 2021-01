Polpharma lepsza od GTK – doskonały Trevon Allen

Trevon Allen i trener Robert Skibniewski / fot. A. Romański, plk.pl

Trevon Allen, najskuteczniejszy koszykarz Kociewskich Diabłów dobrze mecz rozpoczął i znakomicie go zakończył. W 4. kwarcie zdobył bowiem aż 14 ze swoich 33 punktów, a jego seria 9 „oczek” z rzędu pozwoliła gospodarzom zbudować 13-punktową przewagę (79:66), której odrobienie przekraczało już możliwości gości.

Koszykarze GTK w pierwszych akcjach spotkania z powodzeniem wykorzystywali w ataku Szymona Szewczyka (13 pkt), a potem mogli liczyć na skuteczność Terry’ego Hendersona (21 pkt), a także Taylera Personsa, któremu już drugim występie na polskich parkietach niewiele zabrakło do osiągnięcia triple double (22 pkt, 9zb., 7 as.).

Zagubiony z kolei wydawał się Jordon Varnado, który w ciągu 32 minut oddał zaledwie 5 rzutów i zdobył tylko 7 punktów. Największe znaczenie dla końcowego wyniku miały jednak wśród gości straty (aż 18) i słaby powrót do obrony – Polpharma zdobyła bowiem aż 36 punktów z szybkiego ataku.

Zespół ze Starogardu Gdańskiego wygrał ostatecznie 92:81 i odniósł 5. zwycięstwo w obecnym sezonie. Ponownie zbliżył się zatem na odległość jednej wygranej do HydroTrucka Radom, bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie.

GTK przegrało z kolei po raz 13. w sezonie i chociaż z 9 zwycięstwami wciąż nie stoi na straconej pozycji w walce o ostatnie, 8. miejsce dające awans do play off, to gra drużyny Matthiasa Zollnera zdecydowanie nie rokuje w tej kwestii najlepiej. Gliwiczanie przegrali bowiem 4 z ostatnich 5 spotkań w lidze.

