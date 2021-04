Pomruki sponsora – rośnie niepewność we Włocławku

Hala Mistrzów we Włocławku / fot. A. Romański, plk.pl

Daria Studzińska, rzecznik prasowy firmy Anwil, poinformowała za pośrednictwem Twittera o przełożeniu zaplanowanego na czwartek spotkania głównego sponsora włocławskiego zespołu z właścicielami i zarządem klubu. Związane jest to z piątkową dymisją prezesa KK Włocławek, Arkadiusza Lewandowskiego.

Czwartkowe spotkanie właścicieli oraz zarządu KKW, aby zaprezentować sponsorowi strategicznemu plan naprawczy oraz wizję przyszłości włocławskiego klubu, w związku z rezygnacją prezesa @Anwil_official i brakiem formalnej reprezentacji klubu, decyzją @ANWIL_SA nie może się odbyć. https://t.co/hczvRp3J0Q — Daria Studzińska (@RzecznikANWIL) April 12, 2021

– W tym momencie czekamy na oświadczenia ze strony właścicieli, co do tego, co w ostatnich dniach się wydarzyło. My, jako sponsor, nigdy się w kwestie właścicielskie nie angażowaliśmy i się nie angażujemy – powiedziała nam Daria Studzińska, rzecznik firmy Anwil, gdy poprosiliśmy ją o dodatkowy komentarz.

Większościowym właścicielem Klubu Koszykówki Włocławek jest gmina miasto Włocławek, a mniejszościowym Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej.

Chociaż w niektórych ligowych klubach zapadają już pierwsze decyzje personalne dotyczące przyszłego sezonu, to we Włocławku, po najgorszym w historii klubu 13. miejscu w rozgrywkach ligowych, do tego jest jeszcze daleka droga.

Najpierw Rada Nadzorcza musi przyjąć (lub nie) dymisję prezesa Arkadiusza Lewandowskiego. Posiedzenie Rady Nadzorczej spodziewane jest w ciągu najbliższych dni, na razie nieznany jest jednak dokładny jego termin. Gdy do niego dojdzie i dymisja prezesa Lewandowskiego zostanie przyjęta, to kibice Anwilu Włocławek zapewne poznają wtedy również nazwisko jego następcy.

Przed nim wtedy stanie zadanie przygotowanie planu naprawczego i wizji przyszłości włocławskiego klubu, które będzie mógł następnie przedstawić sponsorowi strategicznemu. Rzecznik firmy Anwil powiedziała nam, że takie spotkanie nadal pozostaje w planach firmy.

Dopiero po nim i przyjęciu strategii działalności klubu na kolejne miesiące, można się spodziewać przystąpienia Anwilu Włocławek do działań na rynku transferowym. Kiedy to nastąpi? W tym momencie jest to bardzo trudne do określenia.

WM

