Ponitka versus Ponitka – było ostro! (WIDEO)

Mateusz Ponitka / fot. Euroleague

W braterskim starciu gorąco zrobiło się już w pierwszych minutach, chociaż obaj gracze kryli zazwyczaj innych zawodników. Przy stanie 8:8 Mateusz Ponitka próbował wbić się pod kosz i chociaż zdążył go sfaulować Litwin Adas Juskevicius, to młodszy o cztery lata brat Marcel też uderzył go mocno po rękach, w efekcie czego Mateusz w nieprzyjemny sposób upadł na parkiet.

.

Na jeszcze gorzej wyglądający „rewanż” czekaliśmy zaledwie kilkanaście sekund. Po przechwycie piłki kolegi z zespołu Marcel Ponitka biegł sam na kosz Zenita i zakończył akcję wsadem, przy którym został popchnięty przez starszego brata. Po bardzo groźnie wyglądającym upadku obyło się na szczęście bez kontuzji.

Sędziowie odgwizdali polskiemu kapitanowi gospodarzy faul niesportowy, jednak w tej sytuacji można było się też zastanawiać, czy nie powinien to być faul dyskwalifikujący.

.

Reszta meczu przebiegała już bez tego typu ekscesów. Statystycznie z dwójki braci lepiej wypadł Marcel (13 pkt, 6 as. w 24 minuty), ze zwycięstwa cieszył się jednak Mateusz (4 pkt, 4 zb. w 21 minut).

Zenit pokonał Parmę 89:84, a o wygranej lidera ligi VTB (bilans 16-3) zadecydowały rzuty z dystansu Kevina Pangosa (21 pkt, 6/8 za 3). Parma z dorobkiem 7 zwycięstw i 10 porażek zajmuje 9. miejsce w tabeli.

WM