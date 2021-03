Potwierdzone! Liga zagra „bańkę” w Ostrowie Wlkp.

Hala w Ostrowie / fot. A. Romański, plk.pl

O takim właśnie wyborze spekulowano już od kilku dni i budził on wśród kibiców duże emocje. Związane jest to z przewagą parkietu, którą w przypadku awansu do półfinału zapewni on drużynie Arged BM Slam Stali Ostrów, chociaż w sezonie zasadniczym zajęła ona 3. pozycję.

Wypowiedź prezydent Ostrowa Wielkopolskiego podczas zdalnej sesji Rady Miasta, której fragmenty prezentujemy poniżej, jest pierwszym oficjalnym potwierdzeniem o organizacji „bańki” właśnie w tym mieście. Jako pierwszy poinformował o niej na Twitterze Marcin Gebel, dziennikarz ostrowskiej telewizji ProArt.

"Miło mi poinformować, że właśnie w Ostrowie Wielkopolskim zostaną zorganizowane mecze półfinałowe i finałowe Energa Basket Ligi" – prezydent miasta Beata Klimek #plkpl — Marcin Gebel (@marcingebel) March 31, 2021

Z kolei rzecznik PLK Paweł Łakomski poinformował Polskikosz.pl, że liga planuje wydać oświadczenie w tej sprawie w czwartek. Najprawdopodobniej właśnie wtedy zostaną również poinformowane o tym wszystkie kluby, które rozpoczęły rywalizację w play off.

Zgodnie z opublikowanym przed kilkoma dniami terminarzem półfinałów, finałów i meczów o 3 miejsce „bańka” rozpocznie się 14 kwietnia i potrwa maksymalnie do 7 maja. Jeżeli do udziału w niej zakwalifikują się zespoły Enea Zastalu Zielona Góra i Stali Ostrów, to oba w pewnym momencie opuszczą ją na kilka lub kilkanaście dni, by wystąpić w play off ligi VTB (Zastal) i turnieju Final Four FIBA Europe Cup (Stal).

WM

