Prezes Piesiewicz: Bez kibiców hala będzie neutralna

Informacja o czwartkowej konferencji prasowej, która była transmitowana na kanale Youtube PLK, pojawiła się na niecałą godzinę przed jej rozpoczęciem. Niestety zabrakło podczas niej możliwości zadawania pytań uczestnikom, ograniczyła się ona zatem do wypowiedzi zaproszonych na nią gości. Było zatem podczas niej przyjemnie i bardzo słodko, może nawet bardziej, niż choćby przykładowo w Tłusty Czwartek.

– Mamy przed sobą najważniejszy etap rozgrywek Energa Basket Ligi, który odbywa się w czasie CoVid-owym. 3 tygodnie temu na klubowej Radzie Nadzorczej długo rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy na temat organizacji najważniejszego etapu rozgrywek, jakim są play off. Wspólnie i jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że warto to zorganizować w formie „bańki”, ze wszystkimi obostrzeniami – testowaniem drużyn i zawodników, ochrony – zaczął prezes PLK, Radosław Piesiewicz.

– Zostałem wtedy zobligowany do rozmów z samorządowcami, by w możliwie najwyższym reżimie sanitarnym zorganizować „bańkę”. Dzisiaj odkrywamy karty w Ostrowie Wlkp., za co bardzo dziękuję pani prezydent. Co przeważyło? Hala jest do dyspozycji w każdym momencie dla koszykówki. Drużyny, które znajdą się w Final Four, będą skoszarowane po dwie w jednym hotelu, plus sędziowie i komisarze – wszyscy w reżimie sanitarnym – dodał.

Z uwagi na występy w Enea Zastalu w lidze VTB i grę Arged BM Slam Stali w FIBA Europe Cup, tak naprawdę w Ostrowie Wielkopolskim zostaną zorganizowane dwie „bańki”.

– Będą to dwie „bańki” – najpierw półfinałowa, po której nastąpi przerwa, gdyż dwa kluby – które mogą się w niej pojawić – będą grały w innych rozgrywkach. Po powrocie znowu będziemy testowali drużyny, wprowadzali reżim sanitarny i będziemy grali dalej – stwierdził prezes Piesiewicz.

– W dobie tego, co się dzieje, że są przyrosty zakażeń, to myślimy przede wszystkim o zdrowiu, ochronie i dokończeniu sezonu Energa Basket Ligi. – Wszyscy wiemy, jakie problemy miała drużyna Kinga, która się zaraziła i chorowała. Tego chcemy właśnie uniknąć, chcemy przetestować zawodników, zamknąć ich w „bańce”, by półfinały i finały zostały zorganizowane w sposób płynny. Oczywiście wszystko może się wydarzyć, ale będziemy starali się dochować wszelkiej staranności, by została ona zorganizowana w możliwie najlepszy sposób – dodał.

– Jako liga i związek mamy doświadczenia w organizacji takich „baniek” – przypomnę, że związek organizował taką w Gliwicach, gdzie były 3 drużyny (tu prezes się pomylił, gdyż było ich 4 – red.), podczas której zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw Europy. Z kolei w Lublinie zorganizowaliśmy w tej samej formie Puchar Polski, z czego jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że „bańka” w Ostrowie będzie tak samo udana i będzie to najwyższy organizacyjny poziom – podsumował tę część wypowiedzi.

Przy braku możliwości zadawania pytań ze strony dziennikarzy, Radosław Piesiewicz sam odniósł się do pojawiających się krytycznych głosów w kwestii przewagi własnej hali i własnego parkietu, którą „bańka” w Ostrowie Wielkopolskim stworzy drużynie Stali, sklasyfikowanej po sezonie zasadniczym na 3. pozycji.

– Przypomnę, że w zeszłym roku dokończenie ligi niemieckiej odbywało się w Monachium, a hiszpańskiej w Walencji – nikt o tym nie dyskutował i był to teren neutralny. Ostrów Wielkopolski jako miasto będzie gospodarzem, ale trzeba pamiętać, że nigdzie w hali w Polsce nie ma najważniejszego, czyli kibiców. Tego nam brakuje wszystkim i myślę, że tego największego atutu zabraknie na halach. Można zatem uznać, że hala w Ostrowie Wielkopolskim będzie terenem neutralnym – stwierdził prezes PLK.

– Mam nadzieję, że będą to wspaniałe zawody, które będą pokazywane na sportowych antenach Polsatu, z czego się bardzo cieszymy. Zapraszamy do oglądania półfinałów i finałów, a ja życzę wszystkim ośmiu drużynom sukcesów i zapraszam je do „bańki”, która będzie zorganizowana dzięki determinacji, pomocy i zrozumieniu pani prezydent Ostrowa – zakończył Radosław Piesiewicz.

Władze miejskie reprezentowali podczas konferencji prasowej Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, a także Jarosław Lisiewski, przewodniczący Rady Miasta.

– Przed naszym miastem wielkie sportowe wydarzenie, historyczne dla ostrowskiej i polskiej koszykówki. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym nas państwo obdarzyliście. Chcę też zapewnić, że Ostrów Wielkopolski to miasto, które jest bardzo ważne na sportowej i koszykarskiej mapie Polski. To jest miasto średniej wielkości, o wielkim, wspaniałym sercu, które bije dla sportu – rozpoczęła pani prezydent.

– Mamy znakomitą drużynę, które stawia sobie najwyższe cele i sięga po nie. Wierzę głęboko, że pod wodzą Igor Milicica zespół będzie w stanie sięgnąć po ukochane, upragnione, wymarzone i wyśnione najwyższe trofeum – dodała Beata Klimek, która podczas konferencji miała pod marynarką założoną koszulkę ostrowskiej drużyny.

