Prezes Piesiewicz potwierdza – jest plan „bańki” na playoff

Radosław Piesiewicz, prezes PZKosz i PLK / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Chociaż według pierwotnego terminarza sezon zasadniczy PLK powinien już być zakończony, to w związku z zakażeniami koronawirusem w zespole Kinga Szczecin i przełożeniem jego meczu w Warszawie z Legią nastąpi to dopiero w niedzielę, 28 marca. Wtedy poznamy też pary ćwierćfinałowe z miejsc 2-7, 3-6 i 4-5, a po zmianach w terminarza rywalizacja w 1. rundzie play off rozpocznie się 30 marca.

Już w ubiegłym tygodniu, gdy przekładano mecz Legii z Kingiem, pojawiły się informacje o pomyśle zorganizowania „bańki” – czyli rozegrania półfinałów, finałów i meczów o 3. miejsce w jednym miejscu.

– Rozmawialiśmy o możliwości dokończenia sezonu w „bańce” na ostatniej Radzie Nadzorczej PLK. Tam przedstawiliśmy ten pomysł klubom i został on przyjęty z dużym entuzjazmem. Mam nadzieję, że ćwierćfinały rozegramy w normalnym terminie, a kolejne decyzje podejmiemy „na bieżąco”, obserwując i reagując na to, co się dzieje – powiedział na antenie Polsatu Sport prezes Radosław Piesiewicz.

Przedstawiciele niektórych klubów dali do zrozumienia w mediach społecznościowych, że – wbrew słowo prezesa – tego pomysłu z nimi wcale nie konsultowano, ale dominuje zgoda, co do sensowności propozycji.

– Półfinały i finały chcemy rozegrać normalnie, do 4 zwycięstw (tu prezes Piesiewicz się pomylił, gdyż półfinały rozgrywane są do 3 wygranych – red.). Może to potrwać około 25-30 dni i wiąże się z ogromnymi kosztami, ale jesteśmy na to przygotowani. Trzeba też pamiętać o występach Zastalu Zielona Góra w lidze VTB, a także grze naszych drużyn w FIBA Europe Cup. Terminarza będziemy musieli zatem pilnować i dopasowywać go w zależności od rozwoju sytuacji – stwierdził Piesiewicz.

W dniach 11-14 lutego w hali w Lublinie, także na zasadach „bańki”, odbył się finałowy turniej o Puchar Polski, w którym uczestniczyło 8 zespołów. Jak zasugerował Karol Wasiek ze Sportowych Faktów, także teraz Lublin jest jednym z kandydatów do organizacji „bańki”, a chęć wykazuje również Ostrów Wielkopolski.

W związku z przełożeniem meczu Legii Warszawa z Kingiem Szczecin na 28 marca nie znamy w tym momencie terminarza półfinałów i finałów ligi. W opublikowanym 19 marca oświadczeniu władze PLK poinformowały jedynie, że zostanie on ogłoszony do 30 marca.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>