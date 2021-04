Prezydent Włocławka: Sytuacja klubu jest fatalna!

Ivan Almeida / fot. A. Romański, plk.pl

Wypowiedź Marka Wojtkowskiego na temat włocławskiego klubu była jego pierwszą od minionego piątku, gdy po spotkaniu z nim do dymisji podał się Arkadiusz Lewandowski, prezes Anwilu Włocławek. Wcześniej prezydent wielokrotnie zabierał głos na temat drużyny, przypominając że reprezentuje miasto – właściciela klubu i mocno ingerował nie tylko w sprawy organizacyjne, ale również sportowe.

– Od co najmniej kilku dni posiadam wiedzę, że sytuacja klubu jest fatalna, żeby nie powiedzieć tragiczna. Takiej w jego historii być może jeszcze nie było. Nie będę mówił o szczegółach, gdyż o nich będę rozmawiał ze sponsorem tytularnym. Mam nadzieję, że będą to nasze wspólne decyzje, gdyż tak zawsze w przeszłości było – powiedział prezydent Włocławka podczas poniedziałkowego spotkania online z mieszkańcami miasta.

– Przez ostatni weekend starałem się nie udzielać na ten temat żadnych informacji, wiadomo, co w ostatnich dniach się wydarzyło. Ja powiem krótko – jako przedstawiciel miasta, czyli organu właścicielskiego klubu, w tej chwili jest to 67 procent, po prostu czuję się oszukany – dodał Marek Wojtkowski, który jednak nie sprecyzował, z czego to „oszustwo” miałoby wynikać.

Wokół klubu narastają plotki o poważnym zadłużeniu. Całą sytuację uważnie obserwuje firma Anwil, jego główny sponsor. W poniedziałek, za pośrednictwem Twittera, rzecznik prasowy firmy poinformowała o odwołaniu zaplanowanego na czwartek spotkania, podczas którego zarząd KK Włocławek miał przedstawić plan naprawy oraz wizję przyszłości włocławskiego klubu.

Spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się w późniejszym terminie, w tym momencie kluczową kwestią jest bowiem wybór nowego prezesa klubu, którego w najbliższym czasie powinna dokonać Rada Nadzorcza.

– Chcę też powiedzieć, że my jako miasto zrobimy wszystko, żeby klub odbudować, jestem przekonany, że wspólnie ze sponsorem tytularnym. Podobną sytuację mieliśmy 6 lat temu w 2015 roku, co wtedy się udało – zdobyliśmy 2 tytuły mistrzowskie. Nie możemy sprawić mieszkańcom Włocławka i naszym kibicom najlepszym w Polsce, by klubu nie było i zrobimy wszystko, by to nie nastąpiło. Aczkolwiek mamy świadomość, że sytuacja jest bardzo zła – zakończył swoją wypowiedź prezydent Włocławka.

