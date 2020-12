Profesor Nikola Jokić – 18 asyst i wygrana! (WIDEO)

Nikola Jokić / fot. wikimedia commons

W fantastycznej dyspozycji na początku tego sezonu jest Nikola Jokić. Po trzech meczach notuje on średnio 24 punkty, 12 zbiórek oraz aż 14 asyst na mecz i zabrakło mu tylko jednej zbiórki, by w każdym z dotychczasowych spotkań zaliczyć triple-double. Nie przekłada się to jeszcze co prawda na dobre wyniki Nuggets – tylko jedna wygrana w tych trzech pojedynkach – lecz forma Jokica robi wrażenie.

Poniedziałkowe starcie z Rockets przyniosło wreszcie pierwsze zwycięstwo drużyny z Denver w tym sezonie, a Jokić znów zagrał jak profesor. Do 19 punktów i 12 zbiórek dołożył najlepsze w karierze 18 asyst i stał się pierwszym od czasu Wilta Chamberlaina w 1968 roku środkowym z tyloma asystami na koncie! Przy okazji już po raz 43 w karierze zaliczył triple-double, czym wyrównał rekord klubu.

18 asyst to fantastyczny wyczyn, tym bardziej w przypadku zawodnika podkoszowego. 25-latek zdobywał je na wiele różnych sposobów: grając tyłem do kosza, po akcjach pick-and-roll czy nawet w szybkich atakach swojego zespołu. Nie zabrakło także podań niemal przez całą długość boiska, z których Jokić jest przecież dobrze znany.

Jego koledzy z zespołu przyznają zresztą, że przyzwyczaili się już do takich rzeczy. „Widzę to codziennie i w sumie tego się tutaj spodziewamy, ale to wciąż niesamowite” – stwierdził po meczu Jamal Murray, który był najlepszym strzelcem Denver z 21 oczkami na koncie. W trzeciej kwarcie Murray zszedł z parkietu po otrzymaniu przypadkowego ciosu w głowę, ale na całe szczęście potem wrócił jeszcze do gry.

Nuggets wygrali tym samym swoje pierwsze w tym sezonie spotkanie, ogrywając wciąż mocno osłabionych Rockets, którzy nadal grają m.in. bez Johna Walla czy DeMarcusa Cousinsa. Pod ich nieobecność atak zespołu ciągną James Harden (34 punkty, 8 asyst) oraz Christian Wood (23 oczka), lecz było to stanowczo za mało na drużynę z Kolorado, która wreszcie pokazała zaangażowanie.

Tomek Kordylewski

