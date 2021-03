Przemysław Frasunkiewicz: Jest mi wstyd

Przemysław Frasunkiewicz i Marcin Woźniak / fot. A, Romański, plk.pl

Sobotnie spotkanie w Starogardzie Gdańskim było ostatnim ligowym występem dla obu tych zespołów w obecnym sezonie, bardzo nieudanym zarówno, dla Anwilu, jak i Polpharmy. Włocławski zespół zakończył sezon na 13. pozycji (bilans 10-20), co jest najgorszym wynikiem w historii klubu. Z kolei Kociewskie Diabły (bilans 6-24) ukończyły rozgrywki na ostatnim, 16. miejscu, które według regulaminu degraduje ich do 1. ligi.

– Był to nasz ostatni mecz w PLK. Wiem, że to nic nie zmieni, ale chciałbym przeprosić kibiców za naszą postawę w tym sezonie, czy też w jego jakiejś części. Dzisiaj zagraliśmy tak, jakbyśmy czasami nie chcieli grać w koszykówkę. Jest mi wstyd i bardzo przepraszam – to cała wypowiedź trenera Anwilu Przemysława Frasunkiewicza po przegranym przez jego zespół 95:102 spotkaniu.

W obecnym sezonie włocławski zespół prowadziło aż 3 szkoleniowców: Dejan Mihevc, Marcin Woźniak i właśnie Przemysław Frasunkiewicz. Ten ostatni przejął drużynę na początku stycznia i z nim na ławce trenerskiej Anwil wygral 3 i przegrał aż 10 meczów.

W lepszych nastrojach po meczu byli przedstawiciele gospodarzy.

– Bez względu na okoliczności, w jakich nasz klub się znajduje, to dzisiejsze zwycięstwo bardzo cieszy. Wygrana nad Anwilem zawsze smakuje podwójnie. Smakuje przede wszystkim dlatego, że zawodnicy podeszli bardzo poważnie do meczu. W tym okrojonym składzie walczyli i zagrali na 100 procent. Jestem z nich bardzo dumny, że przeciwstawili się fizycznie i realizowali założenia tak, jak chcieliśmy – podsumował spotkanie trener Polpharmy Robert Skibniewski, który w sobotę nie mógł skorzystać z lekko kontuzjowanych Trevona Allena, Sebastiana Kowalczyka i Jacka Jareckiego.

– Młodzi zawodnicy, jak Sebastian Walda, świetnie się spisali. Dla nich jest to nauka profesjonalizmu, że, nawet jeżeli jest się na ostatnim miejscu, to uczymy się gry na 100 procent bez względu na okoliczności – dodał szkoleniowiec stargardzkiej drużyny.

Równie zadowolony był zdobywca 17 punktów, Grzegorz Surmacz.

– Cieszymy się z wygranej. Myślę, że każdy z zawodników, który wyszedł dziś na parkiet, to chciał wygrać i chcieliśmy zwycięstwem zakończyć ten ciężki dla nas sezon. Pokazaliśmy kupę charakteru na boisku i każdy młody, który przy problemach z naszym rosterem wszedł na parkiet, pokazał jaja i zostawił na parkiecie wiele serca. Dzieliliśmy się piłką, graliśmy zespołowo i można się tylko z tego cieszyć. Dzisiaj z chłopakami będziemy świętować to zwycięstwo – stwierdził koszykarz gospodarzy.

Bohaterem Polpharmy w sobotnim meczu był Amerykanin Isaiah Williams, który zdobył 37 punktów i ustanowił tym samym nowy rekord strzelecki obecnego sezonu Energa Basket Ligi.

WM

