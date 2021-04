Przerwa w bańce – Zastal leci do Kazachstanu

Arkadiusz Miłoszewski i Żan Tabak / fot. A. Romański, plk.pl

We wtorek rano koszykarze Enea Zastalu wylecą do kazachskiego Nur-Sułtanu, gdzie w czwartek (godz. 17.00) meczem przeciwko BC Astana zakończą występy w sezonie zasadniczym ligi VTB. Dla zielonogórskiego zespołu będzie to pojedynek o przypieczętowanie 6. pozycji przed fazą play off.

Koszykarze Żana Tabaka po 23 rozegranych spotkaniach mają w dorobku 13 zwycięstw i 10 porażek, który gwarantuje już im pewny udział w playoffach. Bilans 11-11 mają jednak koszykarze Chimki Moskwa, którzy w dwóch ostatnich meczach rundy zasadniczej będą faworytami do zwycięstwa zarówno w wyjazdowym pojedynku ze Smokami Mińsk (środa 21.04), jak i meczu na własnym parkiecie z Awtodorem Saratów (niedziela 25.04).

Moskiewski zespół dzięki marcowej wygranej 89:70 w Zielonej Górze ma również lepszy bilans bezpośrednich spotkań od Enea Zastalu. To powoduje, że tylko wygrana w czwartkowym meczu (22.04) w Kazachstanie zapewni polskiej drużynie 6. miejsce przed fazą play off. W przypadku porażki przeciwko Astanie i dwóch wygranych Chimek, Zastal spadnie na 7. miejsce.

Do końca sezonu zasadniczego rozstrzygać się będzie również kwestia miejsc w czołowej „4” tabeli ligi VTB, które wyłonią ćwierćfinałowego rywala dla zielongórskiego zespołu. Wiadomo już, że z bilansem 20 zwycięstw i 4 porażek na 1. pozycji do playoffów przystąpią koszykarze Zenita Sankt Petersburg, jednak na miejsca 2-3 wciąż szansę i ochotę mają Uniks Kazań (16-5), Lomomotiw Kubań (17-6) i CSKA Moskwa (16-7). Najprawdopodobniej kluczowym meczem okaże się zaplanowane na 25 kwietnia starcie pomiędzy Uniksem i Lokomotiwem.

WM

