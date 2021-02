Radosław Piesiewicz oskarża Toruń i prezesa Wiśniewskiego

Radosław Piesiewicz, jednoczesny prezes PZKosz i PLK / fot. Interia

Postępujący upadek mediów nie usprawiedliwia publikowania rzeczy, które stoją w aż takiej sprzeczności z dziennikarskimi standardami. Materiał Interii zaczyna się od „spontanicznego” stwierdzenia autora: „dochodzą mnie głosy, że bardzo źle dzieje się w Polskim Cukrze Toruń, bo prezes Maciej Wiśniewski chyba nie prowadził klubu jak się należy”.

„Mnie też dochodzą jakby słuchy” – odpowiada równie merytorycznie prezes PZKosz i PLK, Radosław Piesiewicz. Wymienia potem szereg zarzutów, dotyczących braku sprawozdań, zadłużenia, rzekomych pożyczek z cypryjskich firm, aby w pewnym momencie przyznać się, że gdzieś przeczytał o tym wszystkim dopiero dzień wcześniej i „jeśli to jest prawda, to jest to sytuacja bardzo zła”.

Podobne zwroty powtarzają się jeszcze kilka razy – prezes PZKosz przyznaje, że wygłasza te oskarżenia bez potwierdzenia faktów. Całość tej „rozmowy” można obejrzeć TUTAJ >>

Wypada w tym momencie ujawnić, że w ostatnich dniach osoby kojarzone z PZKosz zwracały się do redakcji z sugestią, aby napisać krytyczny materiał na temat Polskiego Cukru Toruń oraz byłego prezesa Macieja Wiśniewskiego. Dzwoniono w tej sprawie także do PolskiKosz.pl

Jak się okazuje, do publikacji udało się przekonać Interię. Pod kuriozalnym materiałem podpisany jest redaktor Zbigniew Czyż.

Zwróciliśmy się też oczywiście do Macieja Wiśniewskiego z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów – rozmowa z byłym prezesem Polskiego Cukru Toruń ukaże się w niedługim czasie na naszych łamach.

Tomasz Sobiech

