Rajon Rondo znów w LA – teraz zagra w Clippers

W zeszłym sezonie Rajon Rondo zdobył swoje drugie mistrzostwo NBA, stanowiąc bardzo dużą pomoc dla Los Angeles Lakers w fazie play-off. Rozgrywający świetnie wywiązał się ze swojej roli weterana i był jedną z kluczowych postaci w zespole mistrzów. Jego dobra forma skusiła inne zespoły, by powalczyć o niego na rynku wolnych agentów – najwięcej zainteresowania wykazali Hawks.

Ekipa z Atlanty zaproponowała mu w pełni gwarantowany dwuletni kontrakt o wartości 15 milionów dolarów, który 35-latek z chęcią przyjął. Jego przygoda z Hawks nie potoczyła się jednak zgodnie z planem – problemem były przede wszystkim kontuzje zawodnika, ale też niezbyt dobrze pasujący do zespołu profil zawodnika. W związku z tym Jastrzębie zdecydowały się Rondo oddać.

Sięgnęli po niego Clippers, którzy tym samym mają wreszcie długo wyczekiwanego rozgrywającego – kogoś takiego brakowało im od początku ery Kawhi Leonarda i Paula George’a w Los Angeles. W zamian oddali Lou Williamsa, licząc na to, że doświadczenie Rondo oraz jego umiejętność sterowania atakiem pozycyjnym zaprocentują w najważniejszych momentach sezonu.

35-latek nieraz już udowadniał, że nadal stać go na dobre występy – zrobił to w barwach innego klubu z Los Angeles. Teraz spróbuje pomóc Clippers i byłby to z pewnością wielki wyczyn, gdyby udało mu się zdobyć drugie z rzędu mistrzostwo, tym razem w kolorach innego zespołu. Jego dołączenie do LAC doda też nieco więcej smaczku meczom pomiędzy Lakers a Clippers.

Rondo wraca tym samym pod skrzydła trenera Tyronna Lue, z którym miał już okazję w przeszłości współpracować – na początku swojej kariery w Bostonie. Obecny szkoleniowiec Clippers był bowiem wtedy asystentem w sztabie Doca Riversa i był w dużej mierze odpowiedzialny za rozwój młodego rozgrywającego. Jak sam zresztą w czwartek stwierdził, Rondo jest jak jego „młodszy brat”.

Dla Hawks z kolei pozyskanie Sweet Lou to też jest rozsądny ruch. Williams pozostaje bowiem wartościowym zmiennikiem i powinien pomóc Hawks w walce na Wschodzie. On sam nie chciał już zmieniać miejsca zamieszkania, ale w Atlancie będzie miał przynajmniej blisko do ulubionych ostrych skrzydełek kurczaka, którymi zajadał się przed rokiem, gdy na chwilę wyrwał się z bańki w Orlando.

