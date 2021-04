Rewelacyjna forma – Michał Michalak nie do zatrzymania

Michał Michalak / fot. FIBA

Polskiemu snajperowi zabrakło tylko 1 punktu, by wyrównać swoje najlepsze osiągnięcie z obecnego sezonu – w listopadzie zdobył 32 przeciwko Bayreuth. 31 „oczek” to jednak i tak znakomity wynik, szczególnie że przyczynił się on do niespodziewanej wygranej 82:77w hali rywala, który z bilansem 19-9 ma już zapewnione występy w fazie play off. Ze średnią 20,8 punktu reprezentant Polski cały czas jest również najlepszym strzelcem Bundesligi.

Swój dorobek Michał Michalak uzbierał w ciągu 35 minut – trafił wszystkie 11 rzutów wolnych, 7 z 12 prób za 2 punkty i 2/9 za 3. To właśnie po jego drugiej „trójce” w meczu, na 3 minuty przed zakończeniem 4. kwarty, MBC prowadził różnicą 14 punktów (78:64) i wydawało się, że losy spotkania są rozstrzygnięte.

Koszykarze Crailsheim kolejne 2 minuty wygrali jednak 10:0 i w samej końcówce próbowali fauli taktycznych. Niestety dla siebie przewinienia popełniali właśnie na Michalaku, który nie mylił się z linii rzutów wolnych.

Dla zespołu Syntainics MBC, przez cały sezon uciekającego przed strefą spadkową, była to bardzo cenna wygrana. Dzięki niej drużyna reprezentanta Polski (bilans 8-21) odskoczyła w tabeli na 2 wygrane od Giessen 46ers (6-21), który zajmuje 17., pierwszą ze spadkowych pozycji.

