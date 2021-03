Rewelacyjny Adam Waczyński – Unicaja wygrywa w pucharach!

Adam Waczyński / fot. Unicaja Malaga

Adam Waczyński rozpoczął mecz w pierwszej piątce i chociaż zaczął go od dwóch strat, to zaczęło mu się grać łatwiej po tym, gdy w 4. minucie trafił pierwszą „trójkę”. Przed końcem 1. kwarty trafił jeszcze dwie kolejne, a po 10 minutach na tablicy wyników był remis 21:21. Z kolei na przerwę to koszykarze Joventutu zeszli z 1-punktowym prowadzeniem (41:40).

Po zmianie stron zarysowała się za to przewaga „Wacy” i jego kolegów. Polski snajper nadal był skuteczny, a pod koniec 3. kwarty, wygranej przez Unicaję 25:19, popisał się nawet akcją 3+1. Kolejne punkty, w tym 5. w meczu celny rzut zza linii 6,75 metra dorzucił w 4. kwarcie, którą zespół z Malagi wygrał 25:17.

Waczyński zakończył mecz z dorobkiem 22 punktów (2/2 za 2, 5/6 za 3 i 3/3 za 1), a wszystko to osiągnął w ciągu 26 minut spędzonych na parkiecie.

Zwycięstwo drużyny Polaka 90:77 było jej pierwszym w 2. fazie EuroCup – Unicaja nie ma już szans awansować do najlepszej „8”, ale swoją ambitną i skuteczną postawą uniemożliwiła wywalczenie go we wtorek Joventutowi. Ekipa, w której z dobrej strony pokazał się reprezentant Hiszpanii na „bańce” w Gliwicach Ferran Bassas (21 pkt), będzie mogła go jednak przypieczętować w ostatniej serii spotkań grupy E.

