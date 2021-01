Rewolucja w Gdyni – Przemysław Frasunkiewicz odchodzi!

Przemysław Frasunkiewicz / fot. A Romański, plk.pl

Trener Przemysław Frasunkiewicz regularnie zbierał pozytywne recenzje za pracę w Gdyni (łącznie 4.5 roku), ale obecny sezon nie należy do udanych. Z przyczyn oszczędnościowych zdecydowano się na grę wyłącznie polskim składem, a po kontuzjach najważniejszych graczy (Przemysław Żołnierewicz i Krzysztof Szubarga) okazało się, że Arka nie jest w stanie wygrywać meczów. Po serii 5 porażek ma bilans 7-13 i pojawia się w dyskusjach jako drużyna nawet zagrożona spadkiem.

Od kilku tygodni na boisku widać było, że drużynie nie tylko brakuje kilku dobrych koszykarzy, ale także chemii w zespole. Efektem porażki zbyt wysokie nawet jak na obecne problemy kadrowe, choćby ostatnia klęska 63:102 ze Śląskiem Wrocław.

W środowisku krążą również pogłoski, że nie wszyscy wewnątrz klubu z Gdyni potrafili się ze sobą dobrze dogadywać.

Nowym trenerem Arki najprawdopodobniej zostanie teraz Milos Mitrovic, dotychczas opiekun drużyny rezerw, szykowany już na to stanowisku, z tym że miało to nastąpić po zakończeniu obecnego sezonu.

Frasunkiewicz, przynajmniej od kilku miesięcy, regularnie łączony jest z Anwilem , przy wcześniejszych okazjach odbywały się nawet rozmowy między nim i klubem z Włocławka. Tym razem plotki z pewnością powrócą, choć – według naszych informacji – na dziś nie ma takiego poważnego tematu i póki co są to właśnie tylko internetowe przypuszczenia. Co nie znaczy oczywiście, że sytuacja się nie zmieni…

TS

Treść komunikatu klubu z Gdyni:

„W dniu dzisiejszym za porozumieniem stron została rozwiązana umowa z trenerem Przemysławem Frasunkiewiczem. Polskiemu szkoleniowcowi dziękujemy za niemal 5-letnią współpracę z klubem.

Przemysław Frasunkiewicz jako zawodnik zawsze był znany z nieustępliwości i dawania z siebie „maksa”. W barwach wielkiego Asseco Prokomu zdobył dwa mistrzostwa Polski. Trenerem naszego klubu został w czerwcu 2016 r. Przez pierwsze dwa sezony z powodzeniem szkolił i ogrywał na poziomie EBL zdolnych Polaków. W kampanii 2018/19, po zwiększeniu budżetu, po raz pierwszy w trenerskiej karierze prowadził zespół w rozgrywkach międzynarodowych (Eurocup). W tym samym roku, po niesamowitym dwumeczu ze Stelmetem Zielona Góra, zdobył z Asseco Arką pierwszy od siedmiu lat medal. Po niemal pięciu latach współpraca naszego klubu z Frasunkiewiczem dobiega końca. O jego następcy będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Po wielu wspólnie spędzonych latach przyszedł czas, aby się pożegnać. Praca w Asseco Arce Gdynia – zarówno jako zawodnik i jako trener – zawsze sprawiała mi bardzo dużo satysfakcji i będę dobrze ją wspominał. Niestety nadszedł koniec naszej współpracy. Z tego miejsca chciałbym podziękować Panu Góralowi i Panu Sęczkowskiemu za obdarzenie mnie zaufaniem gdy obejmowałem posadę trenera w Gdyni. Dziękuję również wszystkim Kibicom za wsparcie w trudnych chwilach oraz radość po zwycięstwach – nigdy o tym nie zapomnę. Życzę klubowi Asseco wielu sukcesów w następnych latach, a zawodnikom szybkiego powrotu do zdrowia i wielu wygranych – mówi Frasunkiewicz.

Trenerze, raz jeszcze dziękujemy za kierowanie Asseco Arką i wywalczenie z nią brązowego medalu! Życzymy również powodzenia w dalszej karierze!”

red.

