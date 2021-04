Robert Witka nowym trenerem GTK Gliwice – kontrakt na 3 lata

Robert Witka / fot. Aleksandra Krzemińska, HydroTruck Radom

O takiej właśnie decyzji gliwickiego klubu spekulowano od kilku tygodni, środowa informacja nie jest zatem zaskoczeniem. Tym może być jednak rzadko spotykana w polskich warunkach długość umowy – Robert Witka związał się bowiem z GTK aż 3-letnim kontraktem.

Pewnym zaskoczeniem jest również fakt, że angaż nowego trenera ogłoszono, zanim klub poinformował o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym szkoleniowcem, Niemcem Matthiasem Zollnerem, który latem ubiegłego roku podpisał 2-letni kontrakt.

Dla 39-letniego Roberta Witki będzie to 4. sezon w roli głównego trenera. Poprzednie 3 spędził w zespole z Radomia, z którym zajmował kolejno 11., 12. i 14. miejsce. Dla HydroTrucka były to jednak sezony wyraźnie obniżonego budżetu w porównaniu do poprzednich lat i pracę Witki oceniano raczej pozytywnie. Tak było także w kończących się rozgrywkach, w których radomski zespół był uznawany oprócz Polpharmy Starogard Gdański za głównego kandydata do spadku z PLK.

– Nie była to łatwa decyzja, ale to, co usłyszałem o GTK w środowisku i co zostało mi przedstawione przez działaczy spowodowało, że zdecydowałem się na zmiany – skomentował swoje przenosiny nowy trener gliwickiego klubu.

– GTK cały czas się rozwija. Z każdym sezonem chce na koszykarskiej mapie Polski znaczyć coraz więcej. Cieszę się, że zostałem zauważony i wybrany do tego, by dalej realizować ten kierunek. Profesjonalizm prezesów i ich wizja prowadzenia klubu bardzo mi się spodobała i jest spójna z tym, jak ja dalej chcę poprowadzić swoją karierę – dodał Robert Witka, który ma w dorobku 3 tytuły mistrza Polski w roli zawodnika.

Według informacji podanej w klubowym komunikacie ważne kontrakty z zespołem mają Kacper Radwański, Szymon Szymański i Aleksander Wiśniewski, GTK prowadzi jednak negocjacje z kolejnymi zawodnikami.

– Zespół ma być oparty na strzelcach i chcemy grać nowoczesną koszykówkę – zakończył nowy szkoleniowiec GTK.

