Russell Westbrook – król niesamowitych statystyk (WIDEO)

To był Russell Westbrook, jakiego znamy z najlepszych jego sezonów. Rozgrywający wykorzystał w poniedziałek nieobecność Bradleya Beala i zaliczył już 16. w tym sezonie triple-double, czym pobił rekord Wizards należący do Darrella Walkera. Ten w latach 1987-1991 potrzebował łącznie 283 spotkań, by zaliczyć 15 triple-double. Westbrookowi wystarczyła połowa sezonu w Waszyngtonie

32-latek przy okazji przeszedł także do historii NBA – nikt inny w dziejach ligi nie zaliczył bowiem takiego triple-double. Westbrook niemal dosłownie wziął Wizards na swoje plecy i do 35 punktów dołożył aż 21 asyst oraz 14 zbiórek. Ekipa ze stolicy Stanów Zjednoczonych dopiero w czwartej kwarcie odskoczyła rywalowi i mogła tym samym świętować zwycięstwo nad Bulls.

Po meczu pochwał w kierunku Westbrooka nie szczędził Scott Brooks, a więc szkoleniowiec Wizards. „Nie jest perfekcyjny. Czasami wciąż popełnia zbyt dużo strat, ale walczy i gra twardo. Robi rzeczy, których nie widziałem przez 30 lat odkąd jestem w lidze” – stwierdził Brooks. Z kolei sam Westbrook po spotkaniu stwierdził, że takie mecze to efekt agresywnego podejścia do gry.

W poniedziałek szczególnie mocno pomogli mu Rui Hachimura (26 oczek) oraz ściągnięty niedawno Chandler Hutchinson, który w swoim debiucie zdobył 18 punktów z ławki rezerwowych. Na nic zdał się znakomity występ Domantasa Sabonsisa, który do 35 punktów dołożył 11 zbiórek oraz 6 asyst. Pacers przez porażkę wypadli z najlepszej ósemki na Wschodzie.

Dla Wizards wciąż jest tymczasem nadzieja, choć bilans 17-28 i ledwie trzy wygrane w ostatnich 10 spotkaniach z pewnością nie napawają optymizmem. W tej chwili strata do dziewiątego miejsca – które gwarantuje udział w turnieju play-in – nie jest jednak jeszcze z gatunku nie do odrobienia, lecz aby to rzeczywiście mogło się stać, Westbrook musiałby grać w ten sposób w zasadzie co mecz.

Tomek Kordylewski

