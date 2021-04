Sensacja w Barcelonie – osłabiony Zenit wygrywa (WIDEO)

Kevin Pangos / fot. Euroleague

Kevin Pangos, 28-letni Kanadyjczyk, który znakomicie godzi rolę rozgrywającego (9 as.) i strzelca (19 pkt, 7/9 z gry), także w środowy wieczór okazał się absolutnie kluczowym koszykarzem Zenitu. To właśnie on, przy remisie 74:74, zdobył decydujące o zwycięstwie punkty, gdy na 11 sekund przed końcem trafił trudny rzut lewą ręką po wbiegnięciu w strefę podkoszową.

Koszykarzom Barcelony, najlepszej drużynie sezonu zasadniczego Euroligi (bilans 20-10), nie udało się już odpowiedzieć na rzut Kanadyjczyka, który występował zresztą w Barcelonie w poprzednich dwóch sezonach. Rzutu za 3 punkty nie trafił Cory Higgins (15 pkt), a po dwóch niecelnych wolnych Tarika Blacka graczom gospodarzy zabrakło już czasu na oddanie jeszcze jednej próby.

Najlepszym graczem Dumy Katalonii był w środowy wieczór Brandon Davies (18 pkt + 9 zb.). Mało aktywny był za to jej najlepszy strzelec w sezonie zasadniczym Nikola Mirotić, który w ciągu 29 minut zdobył 10 punktów. Bardzo istotna dla końcowego wyniku okazała się 2. kwarta spotkania, którą Zenit wygrał aż 27:13, co zmusiło gospodarzy do wyczerpującej pogoni.

Rywalizacja ćwierćfinałowa rozgrywana jest do 3 wygranych meczów. Barcelona pozostaje zatem jej faworytem, jednak środowa porażka nieco skomplikowała sytuację drużyny prowadzonej przez Litwina Sarunasa Jasikeviuciusa. Drugie spotkanie tej serii zostanie rozegrane w piątek wieczorem, także na jej parkiecie.

