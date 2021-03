Sensacja w Kłodzku – Nysa wygrała mecz z Dzikami!

fot. Zetkama Doral Nysa Kłodzko

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Aż 26 meczów potrzebował zespół z Kłodzka, by przerwać wstydliwą serię porażek w obecnym sezonie 1. ligi. W zaległym meczu 23. kolejki, przesuniętym z uwagi na niedawne problemy drużyny warszawskich Dzików z koronawirusem, koszykarze Nysy znakomicie zagrali w 2. kwarcie (29:13), w której wypracowali kilkunastopunktową przewagę.

Chociaż zaczęła się ona od celnego rzutu za 3 punkty Damiana Tokarskiego i prowadzenia gości 23:18, to kolejne 7 minut postawiły kwestię wyniku na głowie. Gospodarze wygrali je aż 21:4, a obronę Dzików rozrywała głównie trójka graczy – Krzysztof Krajniewski zdobył wtedy 7 ze swoich 22 punktów, swoje dorzucili również Karol Nowakowski (20 pkt) i Daniel Dawdo (20 pkt).

Do przerwy Dziki przegrywały 33:47 i po zmianie stron rozpoczęły długą drogę, by uratować zwycięstwo w Kłodzku. W połowie 4. kwarty, po punktach Patryka Gospodarka (21 pkt) i Michała Wojtyńskiego (16 pkt), gościom udało się doprowadzić do remisu (74:74), lecz wtedy szybkie 5 punktów zdobył Krajniewski i gospodarze ponownie odskoczyli. Warszawski zespół ponownie za to zablokował się w ofensywie (5 punktów w 4 minuty) i ostatecznie sensacyjnie przegrał 85:91.

Dla Dzików była to już 11. porażka wyjazdowa w 13 rozegranych spotkaniach. To właśnie słaba postawa w halach rywali pozbawia beniaminka szans na awans do czołowej „8”, gdyż na 4 kolejki przed końcem sezonu regularnego, z bilansem 11-15, zajmuje on w tym momencie 11. miejsce w 1. lidze.

Koszykarze z Kłodzka (bilans 1-25) od dłuższego czasu zdają sobie za to sprawę, że rozgrywki 1. ligi zakończą na ostatniej pozycji.

RW

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>