Skyler Bowlin – nowy Amerykanin na obwodzie Zastalu (WIDEO)

Skyler Bowlin / fot. Court Side Agency

Amerykanin Skyler Bowlin (31 lat 191 cm) został nowym graczem klubu z Zielonej Góry. Potwierdziły się zatem czwartkowe informacje, które opublikowaliśmy po doniesieniach z Grecji. Zastal bardzo szybko porozumiał się z Amerykaninem, który w środę rozwiązał kontrakt z Iraklisem Saloniki – w 13 ligowych meczach zdobywał średnio 8 punktów.

Grecki klub nie poinformował o powodach takiej decyzji, jednak nieoficjalnie można usłyszeć, że duże znaczenie miały ostatnie wydarzenia związane z kibicami Iraklisu. Po przegranym spotkaniu z PAOK Saloniki w Pucharze Grecji wtargnęli bowiem oni na trening drużyny, co z kolei spowodowało, że część graczy zastanawiała się nad zmianą klubu. Jednym z nich miał być właśnie Bowlin.

Niezależnie od powodu odejścia z Iraklisu, to Amerykanina czeka w Zielonej Górze bardzo trudne zadanie – zastąpienia sprzedanego do CSKA Moskwa Gabriela Lundberga. Z przebiegu dotychczasowej kariery 31-latka nic nie wskazuje na to, że będzie w stanie grać na poziomie Duńczyka, chociaż trzema mu oddać, że jest bardzo dobrym strzelcem z dystansu, czego jednak nie pokazywał akurat w Iraklisie (30% za 3).

Skuteczny był za to w poprzednich 4 sezonach, które spędził w niemieckiej Bundeslidze (Oliver Baskets, Science City Jena, Giessen 46-ers), a także we wcześniejszych latach – po przyjeździe do Europy w 2012 roku grał w Danii (trzy lata w Horsens) i rok w Szwecji (Sodertalje).

Amerykanin w wypowiedzi dla oficjalnej strony Zastalu zauważył, że z czasów gry w Danii zna się z Lundbergiem, który wtedy występował w barwach BMS Herley.

WM

