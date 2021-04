Śląsk Wrocław z brązowym medalem – Stewart na zwycięstwo!

Tym, którzy byli przed nami, dziękujemy. Tym, którzy przyjdą po nas będziemy się przyglądać. Do tych, którzy stoją obok nas, jest praca do wykonania. To jest nasz czas. Promienny materiał Iridescent nawiązuje do tych, którzy przecierali szlaki, a odważne kolory zachęcają nas do tworzenia i głośnego opowiadania własnych historii.