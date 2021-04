Smutek w Dąbrowie – Alessandro Magro rezygnuje

Alessandro Magro / fot. Krzysztof Cichomski, King Szczecin

Chociaż MKS-owi nie udało się w obecnych rozgrywkach awansować do fazy play off, to 9. miejsce w tabeli z bilansem 14 zwycięstw i 16 porażek powodowały, że pracę trenerską Alessandro Magro z zespołem z Dąbrowy Górniczej oceniano pozytywnie. Bardzo korzystnie o nim, zarówno publicznie, jak i w prywatnych rozmowach wypowiadali się również koszykarze, którzy mieli okazję z nim współpracować.

Włoski szkoleniowiec, który objął zespół w lutym 2020 roku, przegrał łącznie 9 pierwszych spotkań w roli trenera MKS-u, potem jednak z każdym kolejnym tygodniem gra jego drużyny wyraźnie się poprawiała. W rundzie rewanżowej sezonu 2020/21 MKS wygrał aż 10 z 15 rozegranych spotkań.

Nic zatem dziwnego, że klub z Dąbrowy Górniczej starał się o zatrzymanie 38-latka na kolejny sezon. Alessandro Magro zdecydował się jednak na pozostanie we Włoszech, czego możliwość zasugerował zresztą w posezonowym wywiadzie dla PolskiKosz.pl (https://premium.polskikosz.pl/alessandro-magro-chcialbym-wrocic-do-dabrowy/).

– To był drugi rok dla mnie spędzony poza Włochami, co nie było łatwe. Mam małą córkę i teraz przede wszystkim myślę o powrocie do domu. Potrzebuję tygodnia na odpoczynek, a także rozmowy z rodziną o przyszłości – powiedział włoski szkoleniowiec.

Teraz przed działaczami z Dąbrowy Górniczej stoi zatem trudne zadanie wybranie następcy włoskiego szkoleniowca i zbudowanie z nim nowej drużyny na sezon 2021/22/.

WM

