Sokołowski doceniony – jedno z odkryć sezonu

Michał Sokołowski / fot. Michele Gregolin, Treviso Basket

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

28-letni skrzydłowy w obecnym sezonie debiutuje na zagranicznych parkietach, a kontrakt z zespołem z Treviso podpisał w październiku ubiegłego roku. Wcześniej przez pierwsze tygodnie z powodzeniem reprezentował barwy Legii Warszawa.

Na włoskich parkietach Michał Sokołowski odnalazł się znakomicie. Między innymi dzięki jego postawie De’Longhi Treviso zajmuje 6. miejsce w tabeli Serie A z bilansem 14-12, a zespół Polaka niedawno zanotował imponującą serię 6 zwycięstw.

„Sokół” z 22 meczów aż 19 rozpoczął w 1. piątce i zazwyczaj latał w nich wysoko — w ciągu 29 minut zdobywa dla obecnego zespołu średnio po 14 punktów, trafiając przy tym za 3 punkty z rewelacyjną, 49-procentową skutecznością.

Tak dobra postawa Sokołowskiego spowodowała, że został on jednym z 5 kandydatów do nagrody „giocatore rivelazione”, czyli rewelacji obecnego sezonu Serie A. Pod tym linkiem we wtorek o godz. 14:00 rozpocznie się głosowanie, które potrwa do piątku 30 kwietnia. Głosy kibiców zostaną następnie dodane do wyboru jury złożonego z ekspertów, a oba będą miały po 50-procentowy udział w ostatecznym werdykcie.

Rywalami Polaka, do jednej z 5 nagród, które zostaną przyznane koszykarzom włoskiej ekstraklasy, za sezon 2020/21, są Davide Alviti (Pallacanestro Trieste), Daulton Hommes (Vanoli Cremona), Jacorey Williams (Energia Trento) i Derek Willis (Happy Casa Brindisi).

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>