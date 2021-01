Sokołowski i Logan w formie – Treviso wygrywa (WIDEO)

Torna alla vittoria il @treviso_basket!

Alla BLM Group Arena la squadra di coach Menetti si impone sull'@AquilaBasketTN per 76-82

21 punti per Logan, 17 per Sokolowski#LBASerieA @UnipolSai_CRP #LBA50 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/v9VGXtNbwp