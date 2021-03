Spójnia wraca do playoff! Wygrana z Polpharmą

Raymond Cowels / fot. A. Romański, plk.pl

Koszykarze Marka Łukomskiego zrealizowali we wtorek wszystkie swoje cele. Wygrali po raz 15. w sezonie i z bilansem 15-14 zapewnili sobie miejsce w czołowej „8”. Wciąż też mają mają niewielkie, ale realne szanse zakończenia sezonu regularnego na wyższej pozycji i uniknięcia gry przeciwko Enea Zastalowi Zielona Góra w 1. rundzie play off.

Przewaga stargardzkiej drużyny była widoczna od pierwszej akcji, dzięki czemu żaden z ich graczy podstawowej rotacji nie zagrał więcej niż 24 minuty. Najwięcej czasu na parkiecie spędził Filip Matczak i on też z 18 zdobytymi punktami był najskuteczniejszym koszykarzem Spójni.

Gospodarzom, którzy rozgrywki sezonu 2020/2021 zakończą na spadkowej, 16. pozycji, dopiero w 4. kwarcie udało się zmniejszyć nieco straty. Te po 3 kwartach wynosiły nawet 27 punktów (59:86), lecz pomimo skuteczności Filipa Siewruka (13 pkt w 9 minut) rezerwowi gracze Spójni zaczęli w ostatnich minutach szybko tracić przewagę. Była ona jednak wystarczająco duża do odniesienia pewnej wygranej 106:93.

Zespołowi gości do zakończenia sezonu regularnego pozostał jeden mecz i także w nim, przeciwko Asseco Arce Gdynia, będą faworytem do zwycięstwa. Jeżeli tak się stanie, to mają szansę na zajęcie 7. miejsca po sezonie regularnym. Potrzebują jednak do tego dwóch porażek Pszczółki Startu – w Bydgoszczy przeciwko Enea Astorii i w Lublinie z Zastalem.

