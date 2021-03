Spójnia wygrała z Anwilem – zwariowany Nick Faust

Nick Faust / fot. Tadeusz Surma, PGE Spójnia

Jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby włocławski zespół przyjechał do Stargardu w roli tak zdecydowanego outsidera – Anwil miał o 4 wygrane mniej od Spójni, a bukmacherzy obstawiali około 10-punktowe zwycięstwo drużyny Marka Łukomskiego.

W pierwszych minutach niewiele jednak z tego potwierdzało się na parkiecie. Gospodarze grali bardzo sennie, a koszykarze Przemysława Frasunkiewicza skutecznie wykorzystywali w ataku Ivicę Radicia i Artura Mielczarka. Jeszcze w połowie 2. kwarty goście prowadzili 25:22.

Wtedy jednak nastąpił zryw Spójni, która zdobyła 15 punktów z rzędu, a kilku jej graczy wspomogło w końcu w zdobywaniu punktów Nicka Fausta (19 pkt, 7 zb). Amerykanin był najskuteczniejszym graczem swojego zespołu, chociaż nie wszystkie jego akcje były udane.

Atrakcji w meczu w Stargardzie coraz więcej, a Nicka Fausta będzie przebić ciężko pod kilkoma względami. #plkpl pic.twitter.com/0dTOgoMVNl — Wojciech Malinowski (@stingerpicks) March 9, 2021

W 3. kwarcie Anwil zaskoczył jednak kanonadą z dystansu – włocławski zespół trafił 5 „trójek”, a jako szóstą można potraktować trzy celne rzuty wolne Jamesa Washingtona, który w tej części meczu zdobył 12 punktów. Anwil wygrał go 28:19 i sprawa zwycięstwa ponownie była otwarta.

Do niespodzianki jednak nie doszło. Gospodarze, chociaż zagrali być może najgorszy mecz w ostatnich tygodniach zeszli z parkietu jako zwycięzcy. W końcówce, przy ich prowadzeniu 66:63 dwiema kluczowymi akcjami popisał się Filip Matczak, wcześniej raczej mało widoczny.

PGE Spójnia wygrała ostatecznie 77:67 i dobiła do 50-procentowego progu zwycięstw – bilans 14 wygranych i 14 porażek oznacza, że awans do play off z 8. miejsca jest już naprawdę na wyciągnięcie ręki. Anwilowi (bilans 9-18) pozostaje już tylko cierpliwie czekać na koniec sezonu 2020/21.

