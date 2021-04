Stal bez pucharu – Izraelczycy za mocni

Braian Angola i Chris Smith / fot. FIBA Europe Cup

Wspaniała atmosfera i 5 tysięcy widzów nie zdeprymowały zespołu z Ostrowa. Stal zaczęła od 4 celnych trójek i prowadziła 19:16.

Polska drużyna miała jednak olbrzymie kłopoty pod koszem. Atletyczni wysocy Ironi łatwo punktowali, a zbiórki w pierwszej kwarcie drużyna z Izraela wygrała szokującym 15:3. Gospodarze przejęli inicjatywę i po 10 minutach prowadzili 26:22.

W drugiej ćwiartce zaczęło to wyglądać nieco lepiej. Grę w ataku uspokoił James Florence, a za zastawianie pod koszem wziął Josip Sobin. Ironi dominowało fizycznie, ale do przerwy prowadziło „tylko” 42:35, co dla polskiego zespołu było niezłym wynikiem.

Fajerwerki eksplodowały po przerwie. Jak natchniony zaczął grać Jakub Garbacz, który tylko w 3. kwarcie trafił 4 razy z dystansu. Z drugiej strony trójkami odpowiadał Kolumbijczyk, Braian Angola. Coraz lepiej broniąca Stal przejęła inicjatywę i wyszła na prowadzenie. Wygrała tę część aż 30:17, mądrze korzystając z nadmiaru fauli rywali. Po 30 minutach rozpędzony polski zespół prowadził 65:59.

Izraelczycy, niesieni przez fanatyczną publiczność, w czwartej kwarcie znów dogonili Stal, gdy gościom przestały wpadać trójki. Zrobiło się bardzo nerwowo, a nad wydarzeniami na boisku dość słabo panowali sędziowie. Przez pierwsze 6 minut ostrowianie nie potrafi zdobyć punktu, ale przegrywali zaledwie 67:68.

W końcówce zabrakło niestety opcji w ataku (zaledwie 9 pkt. w kwarcie), nie udawało się zatrzymywać świetnie dysponowanego Nimroda Leviego. Trener Igor Milicić na kilka minut, po spięciu, zrezygnował z Jakuba Gabacza (19 pkt.), kiepską skuteczność notował James Florence (1/9 za 3), Josipowi Sobinowi pod koszem brakowało centymetrów.

Stal walczyła, ale Ironi było nieco mocniejsze i zgarnęło puchar FIBA Europe Cup.

