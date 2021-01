Stal coraz mocniejsza – pewna wygrana w Lublinie!

Taurean Green / fot. Aleksandra Krzemińska, HydroTruck Radom

Drużyna Igora Milicicia broni z meczu na mecz lepiej, ale niezależnie od dobrej defensywy Stali, Start może mieć do siebie pretensje za nieudaną pierwszą połowę – skuteczność 0/15 za 3 punkty do przerwy nie wymaga komentarza.

Problemów z trafianiem do kosza tradycyjnie nie miał za to Jakub Garbacz. Strzelec zespołu z Ostrowa zanotował atomowy początek meczu (pierwsze 7 pkt. Drużyny) i już w pierwszej połowie miał na koncie 16 punktów. Doskonale w ataku grał także Chris Smith i Stal po 20 minutach zasłużenie prowadziła 40:29.

Dużo korzyści gościom przynosiło granie izolacji tyłem do kosza, zwłaszcza przez Armaniego Moore’e i Josipa Sobina, co po podwojenia obrony Startu, prowadziło do otwartych pozycji na dystansie. Zwłaszcza Moore wszechstronną grą pokazywał, że rezygnacja z niego w Lublinie mogła być pochopna.

Po 3 kwartach było już 62:46 dla ekipy z Ostrowa, a nerwy zupełnie stracił trener David Dedek, który już po raz drugi w tym sezonie został usunięty z boiska po dwóch przewinieniach technicznych za kłótnie z sędziami.

Emocji nie było już do końca meczu – Stal była w Lublinie zespołem bezapelacyjnie lepszym. Najskuteczniejszymi graczami meczu byli Garbacz (27 pkt.) i Smith (26 pkt.). Sobin miał 10 zbiórek i 5 asyst.

Osłabiony pod koszem Start, zatrzymany na zaledwie 62 oczkach, skończył mecz z katastrofalnym bilansem 2/23 z dystansu. Martins Laksa zdobył 16 punktów, a zupełnie nieprzydatny okazał się Yannick Franke, najnowszy nabytek zespołu z Lublina.

