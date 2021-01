Stal lepsza od Sportingu – było ciężko!

Jakub Garbacz / fot. FIBA Europe

Dzięki 2 szybkim trafieniom za 3 Jakuba Garbacza, Stal zaczęła czwartkowy mecz od prowadzenia 16:5. Potem jednak zaczęły się schody – zgodnie z zapowiedziami zespół rywali okazał się bardzo mocny fizycznie, a gdy walkę na tablicach zaczął skutecznie łączyć z trafianiem z dystansu (13/38 w całym meczu), to koszykarze Igora Milicicia mieli spore problemy.

W 2. kwarcie przegrywali nawet różnicą 8 punktów (36:44), lecz wtedy złapali bardzo dobry rytm gry po obu stronach parkietu. Bardzo przydatny w walce pod koszami okazał się w czwartkowym spotkaniu Mark Ogden (8 pkt, 5 zb.), którego wpływ na grę zespołu z Ostrowa był znacznie większy, niż pokazują to statystyki. Dwie „trójki” trafił też w swoim drugim meczu po długiej nieobecności James Florence.

Wygrana 3. kwarta (27:16) i korzystny początek 4. pozwolił zbudować nawet 18-punktową przewagę (79:61). W tym momencie nastąpił jednak kolejny przestój.

Sporting przez 5 minut skutecznie zablokował drogę do swojego kosza, a w ataku aż 5-krotnie trafił zza linii 6,75 metra. Najczęściej czynił to imponujący łatwością rzutu James Ellisor (23 pkt, 5/8 za 3), któremu niewiele ustępował Shakir Smith (18 pkt, 4/9 za 3).

W samej końcówce dwoma skutecznymi akcjami popisał się Trey Kell (15 pkt, 7 zb., 6 as.), dzięki czemu Stal objęła prowadzenie 84:81. Dwa rzuty wolne spudłował jednak Jakub Garbacz (16 pkt), tylko raz z linii trafił Chris Smith (13 pkt) i Sporting, przy prowadzeniu ostrowskiego zespołu 85:83, miał 5 sekund na rozegranie ostatniej akcji.

Piłka trafiła do Elissora, a ten stosunkowo łatwo znalazł sobie pozycję do rzutu. Na szczęście piłka, po odbiciu się od tablicy, wykręciła się z obręczy. Stal wygrała zatem 85:83 i w piątek zagra o 1. miejsce w grupie C z izraelskim Ironi Ness Ziona, który we wcześniejszym czwartkowym spotkaniu pewnie pokonał węgierskie Szolnoki Olaj 90:73.

WM

